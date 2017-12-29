الكويت 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسخرجت منتخب قطر حاملة اللقب من الدور الأول لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" المقامة في الكويت بعد تعادله مع البحرين بهدف لكل منهما ، فيما تأهلت البحرين إلى نصف النهائي برفقة العراق الفائز على اليمن بثلاثة أهداف دون رد.وتصدر العراق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مقابل 5 للبحرين و4 لقطر، فيما تلقى المنتخب اليمني بخسارته الثالثة تواليًا.ويلعب في نصف النهائي العراق مع الإمارات وصيفة المجموعة الأولى، والبحرين مع عمان متصدرة الأولى الثلاثاء المقبل .// انتهى //21:34ت م