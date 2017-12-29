القاهرة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسحقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه بتروجت بثلاثة أهداف دون رد اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن المرحلة السادسة عشرة للدوري المصري لكرة القدم .ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني ويملك مباراتين مؤجلتين، بفارق 4 نقاط عن الاسماعيلي المتصدر، في حين تجمد رصيد بتروجت عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.وتعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لكل منهما ، ليترفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، والمقاصة إلى 20 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:42ت م