رياضي / الأهلي يفوز على بتروجت في الدوري المصري لكرة القدم
الجمعة 1439/4/11 هـ الموافق 2017/12/29 م واس
القاهرة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واس
حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه بتروجت بثلاثة أهداف دون رد اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن المرحلة السادسة عشرة للدوري المصري لكرة القدم .
ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني ويملك مباراتين مؤجلتين، بفارق 4 نقاط عن الاسماعيلي المتصدر، في حين تجمد رصيد بتروجت عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لكل منهما ، ليترفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، والمقاصة إلى 20 نقطة في المركز الثامن.
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