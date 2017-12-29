أبوظبي 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسبلغ الجنوب إفريقي كيفن اندرسون، المصنف 14 عالميًا، نهائي دورة أبوظبي الاستعراضية لكرة المضرب، بفوزه اليوم على النمسوي دومينيك تييم الخامس عالميًا بنتيجة 7-6 (8-6) و6-4.ويلتقي وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الأخيرة، مع الفائز من مواجهة الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت المصنف (20) والبريطاني اندي موراي المصنف (16) الذي حل بدلا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش .يذكر أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولاً انسحب من دورة أبوظبي الاستعراضية بسبب تعرضه للإصابة حيث كان من المفترض أن يواجه اليوم الجمعة في نصف النهائي الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، وحل محله البريطاني اندي موراي .// انتهى //21:47ت م