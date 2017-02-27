الرياض 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسساعات قليلة ويطوي عام 2017 م صفحته الأخيرة ويطل علينا عام جديد ترنو خلاله شعوب العالم إلى المستقبل بأمل جديد، تسعى إلى تحقيق ما تصبو إليه من تطلعات وآمال بأن يكون عام خير ونعمة على الجميع، عامًا يسوده الحب والوئام.فها هي شهور هذا العام 2017 وأيامه تطوي صفحاتها لنستقبل عامًا جديدًا مع أمل متجدد دائماً لإنسان هذا الوطن بمستقبل ملؤه الخير والسلام وعزيمة على عمارة الأرض بالعطاء والإنجازات.وينطوي العام الميلادي وقد سجل للمملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوصفه أحد أبرز دعاة السلام .فقد تمكّن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بحنكته ومهارته في القيادة , من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً , وأصبح للمملكة وجوداً أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي , فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر القرار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم , جاءت زيارته الى روسيا ومحادثاته هناك مع القيادة الروسية وزيارات الكثير من الزعماء والملوك والرؤساء إلى المملكة لتشكل رافداً آخر من روافد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وحرصها على السلام والأمن الدوليين‌, وكان - حفظه الله - يركز في محادثاته مع القادة والمسؤولين في تلك الدول , على وحدة الأمة العربية وخدمة الأمة الإسلامية , إضافةً إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة , فكانت بفضل الله لقاءات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين .وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت المملكة على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم .كما شهدت المملكة في عام 2017 المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والتي تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته في عهد الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -, مما يضعها رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة بحمد الله مع المحافظة على الثوابت الإسلامية والاستمرار على النهج القويم الذي أرساه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية .وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي إيجازًا لأبرز النشاطات والأحداث لهذا العام 2017م حسب تسلسلها الزمني : أحداث شهر 1 - 2017 م 01 يناير 2017 م- مصرع ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين بتفجير انتحاري في مدينة النجف العراقية .- اغتيال وزير البيئة البوروندي بهجوم مسلح في العاصمة بوجمبورا .- الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة صعده ويستكمل ‏تحرير مقر لواء عسكري في جبهة البقع .- وقوع هجوم إرهابي مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" بمملكة البحرين مما أسفر عن استشهاد شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية ، وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية .- لقى 12 شخصًا حتفهم عندما أطلق رجل النار أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة في البرازيل، ثم بعد ذلك أطلق النار على نفسه.02 يناير 2017 م- أعلنت الشرطة العراقية أن ما لا يقل عن 32 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 61 آخرون بجروح في التفجير الذي نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة في مدينة الصدر شمال شرق بغداد .// يتبع //09:46ت م

- لقي 12 شخصًا حتفهم جراء تفجير انتحاري مزدوج بمركبتين مفخختين استهدفتا فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو .- قتل 18 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، إثر هجوم يعد الثاني من نوعه تشنه الميلشيا على موقعي السليم والسويداء المحررين بمديرية عسيلان إلى الغرب من محافظة شبوة اليمنية .03 يناير 2017 م- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت نحو 37 مواطناً فلسطينياً.4 يناير 2017 م- أسفر خروج قطار ركاب عن مساره ، بمنطقة بروكلين في ولاية نيويورك عن إصابة 37 شخصًا بجروح أثناء ساعات الذروة الصباحية .- مقتل أكثر من 40 شخصًا في قتال بين ميليشيات وقوات الأمن في الكونغو .05 يناير 2017 م- مقتل وجرح 12 شخصاً إثر انفجار عجلة مفخخة شرقي بغداد .- القوات التركية تقتل 38 مسلحا من داعش شمالي سوريا في عمليات برية وجوية تجري في إطار عملية " درع الفرات ".- انطلاق عملية أمنية عراقية واسعة لتحرير غرب الأنبار من قبضة داعش الارهابي .- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يفتتح ميناء سفاجا بعد تطويره بتكلفة 520 مليون جنيه .- باكستان تفرج عن 219 سجينًا هنديًا من صيادي الأسماك في بادرة حسن نوايا .- قتل 15 شخصًا في جنوب شرق الكونغو الديموقراطية، في هجوم شنه أفراد من قبائل (البيغمي) على قرية في ولاية تانغانييكا .06 يناير 2017 م- قتل 26 من الجيش والأمن الليبي وأصيب 17 آخرين بمواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي.- تركيا تعتقل 18 شخصًا على خلفية هجوم إزمير ، الذي تم تنفيذه بسيارة مفخخة في إزمير، وأسفر عن مصرع شرطي وموظف بمحكمة.- مقتل 16 شخصاً من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم للجيش اليمني .- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لايقل عن 13 آخرون، إثر قيام مسلح بإطلاق نار في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية .- قتل أعضاء مسجونون من أقوى عصابة للمخدرات في البرازيل 33 نزيلاً داخل سجن ، وقاموا بقطع رؤوس معظمهم والتمثيل بجثثهم انتقامًا من مذبحة في سجن آخر سقط فيها 56 قتيلاً .- مقتل ستة أشخاص واعتقال 900 خلال احتجاجات على رفع أسعار الوقود بالمكسيك .07 يناير 2017 م- وقوع تفجير مزدوج على مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو ، أسفر عن مقتل 7 أشخاص .08 يناير 2017م- الحكومة اليمنية تدعو مليشيا الانقلاب إلى رفع يدها عن ‏موارد الدولة وعدم التدخل في إدارة البنك المركزي وفروعه ‏في صنعاء.- متشددون من جماعة بوكو حرام النيجيرية يهاجمون قاعدة للجيش والحصيلة مقتل خمسة جنود واكثر من 15 من الجماعة المتشددة.// يتبع //09:46ت م

09 يناير 2017 م- قتل ستة من أفراد الشرطة المصرية وأصيب 9 آخرين، إلى جانب إصابة 4 مدنيين إثر هجوم على كمين شرطة بسيارة مفخخة في منطقة المساعيد بالعريش بشمال سيناء .- مقتل 80 داعشيًا خلال عمليات قوات الأمن العراقية لتطهير أحياء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابي.- ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على كمين شرطة بسيارة مفخخة في منطقة المساعيد بالعريش بمحافظة شمال سيناء إلى 7 من رجال الشرطة إلى جانب مدني واحد ومقتل 5 من العناصر الإرهابية.- الأمم المتحدة تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً والمدافعين عن حقوق الإنسان .10 يناير 2017 م- مصرع 25 شخصًا نتيجة فيضانات عارمة تجتاح جنوب تايلاند .- لقي سبعة مدنيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون في انفجار وقع بمنزل في مدينة لاشكار جاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان .- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماع مجلسه في مدينة زيوريخ السويسرية ،زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً اعتبارًا من نسخة عام 2026 .- مقتل إرهابي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا أثناء محاولته اقتحام المديرية.- قتل ما لا يقل عن 24 شخصًا وأصيب العشرات بجروح في الانفجارين اللذين وقعا قرب مبنى البرلمان الأفغاني في العاصمة كابل أحدهما نفذه انتحاري راجل والآخر بسيارة مفخخة أثناء خروج الموظفين من المكاتب .- اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام .- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يلقي خطابه الأخير في شيكاغو بعد ثمانية أعوام من الرئاسة.11 يناير 2017 م- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة, استشهاد خمسة من مواطنيها المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.- سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن يجتمعون مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد .- أدرجت الولايات المتحدة جماعة إندونيسية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، كانت قد شنت العام الماضي هجمات دامية في العاصمة جاكرتا، على لائحة الإرهاب.// يتبع //09:46ت م

12 يناير 2017 م- قتل 22 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي بغارات شنتها مقاتلات سلاح الجو التركي على أهداف تابعة للتنظيم للإرهابي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في إطار عملية درع الفرات .- الرئيس السوداني عمر البشير أجرى عملية قسطرة استكشافية "ناجحة" بمستشفى شرقي العاصمة الخرطوم.- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 18 مسؤولاً كبيراً في النظام السوري، في إطار قضية استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين خلال الصراع الدائر منذ نحو ستة أعوام .13 يناير 2017 م- قتل وأصابه نحو 82 طفلًا بمحافظة شبوة اليمنية معظمهم في مديرية عسيلان نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة .- الحكومة السودانية ترحب بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعلنته الإدارة الأمريكية، بإلغاء العقوبات الاقتصادية على السودان.- مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 27 آخرين في قصف جيش النظام لمحافظة إدلب شمال سورية .15 يناير 2017 م- منظمة التعاون الإسلامي تُرحب برفع العقوبات الأمريكية عن جمهورية السودان المفروضة منذ العام 1997م .- مقتل 30 شخصًا على الأقل في أعمال شغب وقعت في سجن الكاسوز في شمال شرق البرازيل قبل التمكن من السيطرة عليه.16 يناير 2017 م- لقي 32 شخصًا على الأقل مصرعهم بينهم ستة أطفال بحادث تحطم طائرة شحن تركية فوق عدد من المساكن قرب مطار بشكيك في قرغيزستان .- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء انفجار قنبلتين بجامعة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا .17 يناير 2017 م- الجيش اليمني يسيطر على جبل دوه ويصادر صواريخ زلزال مع قواعدها .19 يناير 2017 م- انهيار مبنى تجاري يقع في وسط العاصمة الإيرانية طهران بالكامل نتيجة اندلاع حريق ضخم .- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 114 شخصاً بينهم 30 طفلاً و 16 امرأة بعد 20 يوماً من سريان وقف إطلاق النار في سورية بحسب الاتفاق الروسي - التركي.- أدى أداما بارو اليمين القانونية رئيسًا لجامبيا في العاصمة السنغالية داكار بعد أسابيع من أزمة سياسية في بلاده.- وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يعلن نجاح ضربات جوية في ليبيا استهدفت تنظيم داعش الإرهابي .وقتلت أكثر من 80 مقاتلاً .20 يناير 2017 م- سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم استهدف معسكرا للجيش بمدينة "غاو" شمال شرقي مالي .- أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في حفل أقيم بالعاصمة واشنطن ، وبذلك يصبح ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعد أدائه القسم ليتولى مقاليد السلطة.- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع مرسومًا تنفيذيًا ضد قانون "أوباماكير" .// يتبع //09:46ت م

21 يناير 2017 م- الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع يعلن للتلفزيون الحكومي أنه سيغادر السلطة إثر محادثات أجراها معه في اللحظة الأخيرة وسطاء، وسط تهديد بحصول تدخل عسكري من غرب إفريقيا.- لقي 24 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عنيف وقع في سوق الخضرة بمدينة باراتشنار الواقعة شمال غرب باكستان.- توالت انهيارات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أمام الضربات الموجعة للجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية في العديد من المحافظات اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي.- الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين في منطقة نهم شرق صنعاء .22 يناير 2017 م- أعلنت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان مشترك ، أنها ستضمن حقوق الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع بما في ذلك عودته إلى بلاده.- ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر غربي جزر بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة .- انحراف قطار ركاب في الهند عن مسارة يخلف 27 قتيلاً .- الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع ‏استراتيجية في محافظة لحج ‏.- مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب .- مقتل شخص وإصابة سبعة إثر إطلاق نار في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية .- تسلم الرئيس البلغاري المنتخب رومن راديف، ونائبته إليانا يوتوفا، منصبهما ، بمراسم عسكرية أقيمت في ميدان الكساندر نفسكي في العاصمة صوفيا.23 يناير 2017 م- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوقع في البيت الأبيض قرارًا رئاسيًا بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم معاهدة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ .- وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 14 مسلحًا من بينهم قيادي بحركة طالبان، خلال عمليات عسكرية قامت بها قوات الجيش والشرطة في مختلف أقاليم البلاد.24 يناير 2017 م- المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا يعلن استئناف مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية .في العاصمة الكازاخستانية أستانة.- طائرات نظام الأسد تقصف باسطوانات غاز تجمعاً للاجئين الفلسطينيين بريف درعا جنوب سوريا مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين .- الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قرار المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر استخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض وستكون له عواقب.- رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن رسميًا تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل بشكل كامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.// يتبع //09:47ت م

25 يناير 2017 م- قوات الجيش التركي تشن غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي شمال سوريا مما أسفر عن تدمير 180 هدفاً وقتل 17 من عناصر التنظيم .- مصرع ما لا يقل عن 14 شخصًا وأصيب 20 شخصًا إثر تفجير سيارتين مفخختين بالقرب من مدخل فندق في العاصمة الصومالية مقديشو .- اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية.وينفذون جولات استفزازية.- انتشل عمال الإنقاذ جميع جثث المفقودين بعدما ضرب انهيار جليدي فندق ريجوبيانو في إيطاليا، ، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 29 قتيلاً.26 يناير 2017 م- فان دير بيلين يؤدي اليمين الدستورية بوصفه رئيسًا للنمسا .27 يناير 2017 م- الجيش المصري يعلن مقتل ستة مسلحين في وسط محافظة سيناء - الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوقع قرارًا رئاسيًا تنفيذيًا يستهدف تشديد إجراءات المراقبة والتدقيق على الحدود من أجل منع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.28 يناير 2017 م- الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقرر، نقل مقر اجتماعات البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.- الجيش المصري يعلن مقتل 20 إرهابيًا وتدمير سبعة أنفاق شمال ووسط سيناء .29 يناير 2017 م- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول نتيجة طلق ناري تعرض له بمنطقة "بلاد القديم" غرب العاصمة المنامة .30 يناير 2017 م- وقوع خمسة قتلى في إطلاق نار بمسجد في مدينة كيبيك الكندية .- مقتل 11 شخصًا وتدمير نحو 400 ألف هكتار نتيجة حرائق الغابات في تشيلي .31 يناير 2017 م- مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يدين الهجوم الذي تعرض له مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب .- الكونغو تسلم بوروندي أكثر من 120 من المشتبه في أنهم متمردون بورونديون .- استهداف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة .// يتبع //09:47ت م

أحداث شهر 2 - 2017 م 2 فبراير 2017 م- الحكومة البريطانية تحصل على موافقة أغلبية نواب مجلس العموم حول مشروع قانون يخوّل لها وضع الخطط المتعلقة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي .03 فبراير 2017 م- حرس السواحل الايطالي ينقذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط .- اصابة مسلح بإطلاق جندي النار عليه بينما كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط العاصمة باريس ، وذكر مصدر للشرطة الفرنسية أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف وهو يحمل حقيبة, وقد هاجم جنديًا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.وأفادت الشرطة أنه تم إخلاء المنطقة.ـــ أقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على السجن المركزي في صنعاء على إطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب على نزلاء السجن المركزي الواقع في منطقة الجراف شمال المدينة ، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن شهود عيان أن عناصر من الميليشيات الإنقلابية اعتدت على عدد من النساء اللواتي حضرن لزيارة أقاربهن .04 فبراير 2017 م- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزامًا بحكم القاضي الفيدرالي ، وقال مسؤول بالوزارة "تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات".05 فبراير 2017 م- لقي أربعة عشر شخصاً حتفهم وأصيب آخرون إثر انهيار جليدي تعرضت له منطقة سكنية بشمال غرب باكستان .- استقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش .- نجاة جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية عندما انفجر اطارها الامامي عند الهبوط ما ادى الى انحرافها.- الكاميرون تحرز لقبها الخامس في كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم ، بعد تغلبها في النهائي 2-1 على مصر التي كانت تسعى لتعزيز رصيدها القياسي وإحراز لقبها الثامن في البطولة القارية.06 فبراير 2017 م- مقتل 14 إرهابيًا على يد قوات إنفاذ القانون بالجيش المصري الثالث الميداني خلال مداهماتها لعدد من البؤر والأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب داخل المناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة بسيناء.07 فبراير 2017 م- لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب 41 بجروح خلال عملية انتحارية استهدفت موظفي المحكمة العليا الافغانية في كابل .08 فبراير 2017 م- قوات الجيش المصري تدمر خمسة بؤر لمسلحين وتقتل 3 منهم خلال عمليات مداهمات بشمال سيناء.- لقي ستة أشخاص مصرعهم في هجوم استهدف فندقًا في مدينة بوساسو الساحلية شمالي الصومال في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان المنتخب لاختيار رئيس جديد للبلاد .- اندلاع حريق بأحد القطارات في شمال العاصمة البريطانية لندن ووقوع بعض الإصابات.- انتخاب رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو رئيسًا جديداً للصومال .// يتبع //09:47ت م

10 فبراير 2017 م- الجيش اليمني يلقي القبض على 20 من عناصر الميلشيا الانقلابية خلال عمليات تمشيط لعدد من الأحياء في مدينة المخاء والتي كانت مختبئة في المنازل.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - يتسلم ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.- مصرع أربعة أشخاص واصابة 25 آخرون بجروح ,بينهم عدد من عناصر الأمن, في تفجيرين انتحاريين منفصلين في مدينة الموصل .- لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات إثر تدافع داخل ملعب في شمال أنغولا خلال مباراة لكرة القدم.- مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص إثر زلزال قوي بجزيرة مينداناو جنوب الفلبين .12 فبراير 2017 م- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجتمع في مكتبه بالمعذر مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبحث مستجدات الأوضاع وجهود المملكة لإعادة الاستقرار في المنطقة .- العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يعقد في المنامة اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور مملكة البحرين .13 فبراير 2017 م- إعلان فوز الرئيس التركمانستاني قربان محمدوف بولاية ثالثة بأغلبية نحو 98 % من أصوات الناخبين.- مقتل وإصابة العشرات بانفجار انتحاري عنيف في مدينة لاهور الباكستانية .14 فبراير 2017 م- مجلس الأمن الدولي يدين بالإجماع التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مهددًا بيونغ يانغ بـ "أخذ مزيد من التدابير المهمة" بحقها.15 فبراير 2017 م- مصرع ستة أشخاص بينهم أربعة جنود واصابة آخرون بهجوم انتحاري وقع في مقاطعة مهمند القبلية شمال غرب باكستان.- الخارجية الفلسطينية تدعو إدارة الرئيس الامريكي ترامب للتمسك بحل الدولتين والتأكيد عليه .- أطلقت دولة الإمارات بنجاح " نايف -1 " أول قمر اصطناعي " نانومتري " إماراتي الى الفضاء الخارجي.- ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري بشرق بغداد إلى 25 قتيلاً وجريحًا .// يتبع //09:47ت م

16 فبراير 2017 م- صدور بيان من تحالف دعم الشرعية في اليمن بشان تزويد وسائل الإعلام بأي معلومات ترد عن المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي قرب صنعاء .- مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح في غارة لطيران التحالف العربي في الحدود مع المملكة العربية السعودية .17 فبراير 2017 م- القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أثنين من جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل باليمن .- مقتل طفل وإصابة 15 شخصًا بانفجار سيارة مفخخة في محافظة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا.18 فبراير 2017 م- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة إلى كينيا .- سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يلتقي الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير الذي يزور الإمارات.- ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر مدينة سان سلفادور دي خوخوي شمال غرب الأرجنتين.- الأمم المتحدة تدين مقتل 12 مدنيا بينهم ثمانية أطفال كانوا عائدين من المدرسة، في تفجير في شرق افغانستان المضطربة.19 فبراير 2017 م- العراق يعلن رسميًا انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي .- مقتل 35 شخصًا في انفجار شاحنة مفخخة بأحد الاسواق في العاصمة الصومالية مقديشو .20 فبراير 2017 م- وقعت تونس ومصر والجزائر بالعاصمة التونسية , على إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا ورفض أي حل عسكري للأزمة فيها , وذلك في اختتام اجتماع وزاري ثلاثي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره المصري سامح شكري والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل .- مقتل وإصابة 30 مسلحًا في غارة جوية على تعزيزات للميلشيا الانقلابية في محافظة تعز .21 فبراير 2017 م- ارتفاع حصيلة هجوم انتحاري استهدف مجمع المحاكم في مدينة تشارسدا شمال غرب باكستان إلى سبعة قتلى وأكثر من خمسة عشر جريحاً.22 فبراير 2017 م- الحكومة اليمنية تعلن مقتل اللواء، أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الوطني ، في معارك ضد الانقلابين بالمخا غربي البلاد.- جامعة الدول العربية تدين حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية على جندي الاحتلال الإسرائيلي "أليؤر أزاريا" قاتل الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل بصورة متعمدة وبدم بارد، مؤكدة "أن هذا الحكم يعكس درجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الاحتلال ومحاكمه".- الجيش اليمني يعلن مقتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مديرية المخا الساحلية جنوب غرب البلاد.- الجيش اليمني الوطني والمقاومة يحرران منطقة يختل بالكامل من الانقلابين والسيطرة عليها.// يتبع //09:47ت م

23 فبراير 2017 م- انفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت نقطتين أمنيتين على طريق بغداد كركوك وسقوط 13 شخصًا بين قتيل وجريح .- بدء أولى جلسات المحادثات السورية بجنيف ، حيث أجتمع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا بشكل منفصل مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري ووفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري كل على حده .- ارتفاع ضحايا انفجار في مدينة لاهور الباكستانية إلى 10 قتلى .- مجلس الأمن الدولي يقرر بالإجماع تجديد تفويض لجنة العقوبات المتعلقة باليمن وفريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة.24 فبراير 2017م- قيادة التحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن عن تعرض طائرة مقاتلة أردنية لخلل فني أدى لسقوطها داخل الأراضي السعودية نتيجة خلل فني ونجاة قائدها .- أحكمت "فصائل الجيش الحر المنضوية تحت عملية (درع الفرات) والمدعومة من القوات المسلحة التركية ، سيطرتها على جميع الأحياء في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا .- مقتل 28 من ميليشيا الحوثي بينهم القيادي " أبو حيدر" في المعارك العنيفة التي خاضتها المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وتكللت بتحرير منطقة " حمة لقاح " بالكامل من عناصر الميليشيا .26 فبراير 2017 م- إصابة نحو 20 شخصًا في حريق أندلع، في مبنى للاجئين في مدينة /فيرنيشبورغ/ غرب السويد.27 فبراير 2017- الأمم المتحدة تطالب بوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا .28 فبراير 2017 م- مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بعد سقوط طائرة صغيرة على منزل في كاليفورنيا .- القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 6 إرهابيين وتدمير نفقين في رفح .- مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن واستخدامهم في الصراع المسلح .// يتبع //09:47ت م

أحداث شهر 3 - 2017م ، 01 مارس 2017 م- وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف يعقد اجتماعا مع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا .- مقتل شخصان عراقيان واصابة تسعة آخرون بجروح، في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد .02 مارس 2017 م- مجلس الأمن الدولي يندد بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا ضد مقرين للشرطة والاستخبارات في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.03 مارس 2017 م- مقاتلات يابانية تعترض 13 طائرة عسكرية صينية حلقت قرب محافظة أوكيناوا جنوب غرب اليابان.- إخلاء طائرة في مطار ستوكهولم تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت متجهة إلى تايلاند بعد إنذار بوجود قنبلة.04 مارس 2017 م- مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل عندما دُمر منزل كانت تُصنع فيه ألعاب نارية قرب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.05 مارس 2017 م- وفاة 110 أشخاص في الصومال بسبب الجفاف في 48 ساعة .- مقتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم مروحية في أحد الجبال وسط اليابان.- مصرع ثلاثة أشخاص من زعماء حركة طالبان المسلحة في غارة جوية نفذها سلاح الجو الأفغاني في إقليم قندوز شمالي البلاد.06 مارس 2017 م- كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ بالستية ، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية .- مجلس الأمن القومي الياباني يعلن التأهب التام عقب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية .08 مارس 2017 م- وقوع انفجار وإطلاق نار في أكبر مستشفى عسكري في العاصمة كابول ، وذلك بعد أن فجر انتحاري نفسه بسترة ناسفة أمام بوابة مبنى المستشفى .- التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن من مليشيا الحوثي وصالح .- الرئيس السوداني عمر البشير ،يصدر قراراً جمهورياً يقضي بإسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين في عدد من المعارك وعددهم 259 محكوماً ومتهماً .- مقتل عقيد في الشرطة المصرية واصابة ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية أثناء مرورها بشارع أسيوط بالعريش.09 مارس 2017 م- مقتل 30 شخصًا وإصابة 26 آخرون في تفجير انتحاري شمال مدينة تكريت بالعراق.- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات جوية قتلت 14 مدنيًا بينهم ستة أطفال قرب مدينة الرقة شمال سوريا الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش .- مقتل شخصين وإصابة آخر جراء إطلاق نار في مقهى بمدينة بازل السويسرية.- مصرع 34 شخصًا إثر حريق نشب في ملجأ للأحداث في جواتيمالا فيما بدأت البلاد ثلاثة أيام من الحداد الوطني.10 مارس 2017 م- وفاة شخصين خلال احتجاجات مؤيدة لرئيسة كوريا الجنوبية -بارك كون هيه- بعد قرار إقالتها .- ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم حافلة في نيبال إلى 26 شخصًا .- السلطات في مدغشقر تعلن أن الإعصار الاستوائي ايناو الذي اجتاح الجزيرة خلف 38 قتيلاً و180 جريحًا و53 ألف مهاجر.11 مارس 2017 م- اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الحجاج شرق مدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.-إعصار "إيناو" يحصد أرواح 38 شخصًا ويتسبب بنزوح الآلاف في مدغشقر .// يتبع //09:47ت م

13 مارس 2017 م- أدى انفجار سيارة ملغومة بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.- مقتل 28 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بقصف مدفعي وغارات جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقع الميليشيا بمحافظة حجة في شمال غرب اليمن.15 مارس 2017 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية.16 مارس 2017 م- حذرت ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة من خطر انزلاق اليمن في المجاعة في حال لم يتم ‏تقديم دعم إنساني إضافي للمنكوبين في البلاد.‏ - باكستان تحصل على 450 مليون دولار من البنك الدولي للقضاء على الفقر .- مقتل 42 شخصًا غالبيتهم من المدنيين، وإصابة العشرات بجروح في قصف جوي نفذته طائرات حربية على مسجد في قرية بشمال سوريا .17 مارس 2017 م- أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتحاد مالي للعبة ، بسبب تدخل الحكومة المالية في شؤون الرياضة من خلال إقالة المسؤولين فيه .- مقتل 22 شخصًا واصابة آخرون إثر استهداف مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مسجدًا بمنطقة كوفل في غرب محافظة مأرب أثناء أداء صلاة الجمعة .18 مارس 2017 م- ارتفاع حصيلة هجوم إرهابي نفذته ميلشيا صالح والحوثي الانقلابية بصواريخ الكاتيوشا على مسجد كوفل بصرواح في غرب مأرب إلى 32 قتيلاً و81 جريحاً.19 مارس 2017 م- الحكومة الفلسطينية تعُد سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" حول السياسات العنصرية لإسرائيل، تشجيعاً لإسرائيل باستمرار سياستها القائمة على الاحتلال، والقتل، والاضطهاد، والاستيطان، والفصل العنصري، ومواصلة انتهاكاتها للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية.20 مارس 2017 م- المملكة العربية السعودية تعرب عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ، التي لاتزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.- المملكة العربية السعودية تقدم تبرعا بمبلغ20 مليون دولار لصالح الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرَض للخطر في أوقات النزاع المسلح، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بفرنسا تحت رعاية فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية .- مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد في بروكسل قراراً، بفرض عقوبات جديدة ضد أربعة من كبار ضباط جيش النظام السوري، لتورطهم في "استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين".- مصرع 13 شخصًا واصابة 31 آخرون بتفجير سيارة مفخخة جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.21 مارس 2017 م- قوات الأسد تقصف بشدة الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين.- مقتل 17 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال واصابة 11 أخرين في نيجيريا بعد أن فتح مسلحين على متن دراجة نارية وسيارة النار على سوق محلي وأحرقوا أبنية.// يتبع //09:47ت م

22 مارس 2017 م- إصابة العشرات من طلبة المدارس وطلبة جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بحالات اختناق شديدة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية عقب اقتحامها للمنطقة .- مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص واصابة آخرون إثر تفجير خمسة انتحاريين أنفسهم بالقرب من مخيم للاجئين الذين نزحوا بسبب حركة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرقي نيجيريا .- وزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتر شتاينماير يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيساً لألمانيا بحضور نخبةً من السياسيين وسفراء الدول بألمانيا .- الشرطة البريطانية تطلق النار على مهاجم أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن بعد أن تعرض شرطي للطعن في هجوم قالت الشرطة إنه "ارهابي", حيث أغلق مبنى البرلمان الواقع في قلب العاصمة البريطانية لندن، والحصيلة خمسة قتلى و40 مصابًا .23 مارس 2017 م- الاتحاد البرلماني العربي يؤكد أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل منسجمة مع المواثيق الإقليمية ‏والدولية .- قوات الجيش المصري تقتل 15 إرهابيًا وتقبض على 7 آخرين، خلال مداهمتها لإحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء.- استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون .24 مارس 2017 م- وزارة الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 30 شركة وفردًا في 10 دول لتعاملهم التجاري مع إيران و نظام الأسد وكوريا الشمالية منهم 11 مرتبطون بالنظام الصاروخي الإيراني.- مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار 2347 ضد تدمير التراث الثقافي وذلك خلال جلسة عقدت حول تدمير التراث الثقافي من جانب الجماعات الإرهابية وفي حالات النزاع والصراعات المسلحة.25 مارس 2017 م- مقتل ستة من موظفي الإغاثة في كمين بجنوب السودان ، أثناء توجههم من العاصمة جوبا إلى بلدة بيبور.26 مارس 2017 م- ارتفاع عدد الوفيات في أسوأ فيضانات تشهدها بيرو منذ عقود إلى 90 شخصًا ، وفقًا لما ذكره المركز الوطني لعمليات الطوارئ .- مقتل وإصابة 27 شخصًا في هجوم استهدف متجرًا جنوب الفلبين .27 مارس 2017 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يشهدان في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.- تحطم طائرة صغيرة بالقرب من الحدود بين زيمبابوي وموزمبيق ، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الأربعة وأثنين من الطاقم كانا على متنها .28 مارس 2017 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يشرف في العاصمة الأردنية عمّان حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته - حفظه الله - للمملكة الأردنية الهاشمية.29 مارس 2017 م- الاحتجاجات على البطالة والتنمية تتوسع في مناطق تطاوين في تونس .- بدأت في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته الثامنة والعشرين.30 مارس 2017 م- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يبدأ زيارة رسمية إلى العراق.- إصابة أكثر من 50 شخصًا جراء خروج قطار عن مساره في شمال الهند .- مجلس الأمن الدولي يُدين مقتل عضوين أممين بالكونغو الديمقراطية ، كانوا يراقبون تنفيذ نظام العقوبات في البلاد .- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري يتعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين أثناء مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن .31 مارس 2017 م- مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 50 بجروح إثر انفجار عنيف وقع ، بالسوق الرئيسي في مدينة بارتشنار شمال غرب باكستان.- اسكتلندا تطلب رسميًا إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا .- أعلنت القوات العراقية مقتل نحو 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير ثلاثة أوكار للتنظيم في قصف جوي جنوب غربي قضاء تلعفر بمدينة الموصل شمالي البلاد.// يتبع //09:47ت م

أحداث شهر 4 - 2017 م، 01 أبريل 2017 م- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.- إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها .- قوات الجيش المصري تتمكن من قتل 14 عنصرًا مسلحًا، والقبض على 21 آخرين، خلال عمليات مداهمات وملاحقات لتلك العناصر في شمال سيناء .- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت مدينة موكوا جنوب غربي كولومبيا إلى 260 قتيلاً.2 أبريل 2017 م- أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا بعملية أمنية استباقية بشمال العاصمة العراقية .- رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش يعلن ، فوزه في الانتخابات الرئاسية، متعهدًا بالاستمرار في طريق انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.- مقتل عشرة مسلحين من حركة طالبان وتسعة مدنيين في عمليات أمنية نفذها الجيش الأفغاني شمال وجنوب البلاد.- الجيش العراقي يعلن عن مقتل 40 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بغارات شنتها طائرات حربية عراقية استهدفت معسكرًا في منطقة الجزيرة التابعة لقضاء سامراء شمال العاصمة بغداد.3 ابريل 2017 م- مقتل نحو 50 داعشيًا في ضربات جوية عراقية قرب الحدود مع سوريا .- مقُتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرون في انفجار وقع بين محطتي مترو الأنفاق "تكنلوجيسكي انيستيتوت" و"سيناي" سانت بطرسبرغ شمال غربي روسيا .- أسفرت غارات كثيفة شنتها طائرات نظام الأسد، على ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية قرب دمشق، عن مقتل 28 مدنيًا .4 ابريل 2017 م- طيران النظام السوري يقصف بالغازات السامة مدينة خان شيخون وحصيلة القتلى 72 شخصاً .05 أبريل 2017 م- الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الكيميائي الذي أستهدف بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا ويطالب بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن.- مقتل وإصابة 7 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة استهدف تجمعًا عماليًا غربي بغداد .- مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة من رجال الجيش وإصابة 19 آخرون جراء هجوم انتحاري وقع في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.ويمحنها وشاح الملك عبدالعزيز .6 أبريل 2017 م- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد ، أن عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يُندد بالهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون شمال محافظة إدلب بسوريا يُمثل فضيحة .- الجيش الأمريكي يشن ضربة صاروخية قوية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري وذلك ردًا على الهجوم الكيميائي المتهم نظام بشار الأسد بأنه شنه على بلدة خان شيخون في ريف إدلب .07 أبريل 2017 م- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء .- مقتل أربعة جنود سوريين وحدوث دمار شبه كامل بقاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا بعد الضربة الأمريكية التي استهدفته بعشرات الصواريخ .- مقتل ثلاثة أشخاص واصابة آخرون في حادث دهس نفذه مجهول بواسطة شاحنة ضد حشد وسط العاصمة السويدية ستوكهولم.// يتبع //09:47ت م

08 أبريل 2017 م- الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.- المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن ضربات جوية قتلت ما لا يقل عن 18 شخصًا بينهم خمسة أطفال في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة .- وزارة الطوارئ الروسية تعلن أن 11 شخصًا بينهم طفل أصيبوا في تصادم قطارين غرب موسكو.09 أبريل 2017 م- الحكومة اليمنية تعلن رسمياً بدء العمل في إعادة إعمار ما دمرته حرب ميليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح في المناطق المحررة.‏ - وحدة مكافحة ‏الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تحبط عملية تفجير كان يخطط لتنفيذها ‏انتحاري في أحد حواجز التفتيش في المدينة.‏ - انفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة القديسة مارجرجس بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية المصرية، وسقوط 21 قتيلًا و59 مصابًا .- مقتل 17 مواطناً وإصابة 41 أخرين ، إثر حادث انفجار جسم غريب داخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية .- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر على خلفية التفجيرات التي أصابت كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا .10 أبريل 2017 م- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن عدد العراقيين الذين نزحوا من مناطقهم منذ انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، تجاوز 320 ألفًا.- مصرع شخصان واصابة آخرون جراء إطلاق للنار وقع داخل مدرسة ابتدائية في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.11 أبريل 2017 م- تمديد العقوبات الأوروبية على إيران والمندرجة ضمن بند مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران .12 أبريل 2017 م- مقتل شخص وإصابة أربعة آخرون بانفجار داخل مصنع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في ولاية ميسوري.- قتل 15 داعشيًا بينهم ثلاثة قادة بالتنظيم الإرهابي في ضربة جوية عراقية غربي محافظة نينوى بشمال العراق.- وزارة الداخلية المصرية تعلن أنها تمكنت من الوصول إلى هوية منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الذي أسفر عن مصرع 17 شخصاً وإصابة العشرات.- أصدرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بيانًا عبرت فيه عن خالص العزاء وصادق المواساة للقوات المسلحة السودانية لاستشهاد خمسة من رجالها البواسل المشاركين ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.13 أبريل 2017 م- مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرون بحادث إطلاق نار بمحطة للقطارات في مدينة أتلانتا الأمريكية .13 أبريل 2017 م- مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح إنهاء بعثة حفظ السلام التي ينشرها في هايتي منذ 13 عامًا واستبدالها بقوة شرطة أصغر حجمًا على أن يتم سحبها تدريجيًا بعد عامين بينما تعزز البلاد قواتها.// يتبع //09:47ت م

14 أبريل 2017 م- أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية , أن أكبر قنبلة غير نووية القتها الولايات المتحدة في افغانستان أدت إلى مقتل 36 مسلحاً من تنظيم "داعش" الإرهابي ، باستهدافها شبكة أنفاق عميقة تابعة للتنظيم، مبينة أنه لم تقع خسائر في صفوف المدنيين بسبب التفجير.- كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، ردًا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من إبريل .- مقتل عنصران من قوات الأمن التركية إثر انفجار عبوة ناسفة شرقي البلاد.- مقتل عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء انهيار جبل من النفايات طمر حوالي 40 كوخاً في حي عشوائي شمال شرق العاصمة كولومبو .- مقتل 25 شخصا على الأقل وفقد 16 آخرون نتيجة فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على أربع محافظات شمال غرب ايران .15 أبريل 2017 م- إصابة أربعة من كبار المسؤولين الأفغان في انفجار بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان .- اندلاع حريق هائل نتيجة انفجار خط غاز بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين .- قتل 42 شخصًا من أهالي الفوعة وكفريا في تفجير انتحاري استهدف حافلاتهم قرب حلب شمالي سوريا غداة إجلائهم من هاتين البلدتين .- أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية أن - ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية - اختطفت مسؤولين محليين ، في مديرية همدان غرب صنعاء.- فشل تجربة كورية شمالية لإطلاق صاروخ من مدينة سينبو الساحلية .16 أبريل 2017 م- بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.- لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز المؤيدين للاستفتاء على التعديلات الدستورية .18 أبريل 2017 م- قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن سقوط طائرة عامودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية .- مقتل شرطي مصري و إصابة ثلاثة آخرون في هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنية بطريق سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية.- أعلن مسؤول في الأمم المتحدة عن إطلاق سراح مجموعة من 16 موظفًا أمميًا كان متمرّدون سابقون من جنوب السودان، احتجزوهم رهائن في الكونغو الديموقراطية.19 أبريل 2017 م- مقتل أربعة ضباط يونانيين نتيجة تحطم مروحية في اليونان بالقرب من مدينة لاريسا اليونانية.- مقتل 44 شخصًا لدى تعرض حافلة لحادث سير في ولاية هيماشال براديش الجبلية شمال الهند .20 أبريل 2017 م- الجيش التركي يعلن قتل 11 عنصرًا من منظمة "بي كا كا" المحظورة تم تحييدهم بغارة جوية في ريف ولاية شرناق جنوب شرق البلاد.- الحكومة الشرعية في اليمن تجدد انتقاداتها للأمم المتحدة و منسقها المقيم للشؤون الإنسانية ‏في اليمن جيمي ماكجولدريك، على خلفية رفضها الإشراف على ميناء الحديدة.‏ - أعلن مدعي عام باريس فرانسوا مولانز عن تحديد هوية منفذ هجوم الشانزليزيه الإرهابي ، الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين، بالإضافة إلى سائحة أجنبية تصادف وجودها في موقع الحادث.- أزاحت شركة مقرها سلوفاكيا، الستار عن التصميم التجاري لعربة طائرة يتجاوز سعرها مليون دولار معلنةً بدء تلقي طلبات شراء السيارة على أن يبدأ التسليم بحلول عام 2020.21 إبريل 2017م- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها لحكومة جمهورية العراق الشقيقة على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم إثنين من المواطنين السعوديين، وقد غادر الجميع الأراضي العراقية .// يتبع //09:47ت م

22 إبريل 2017م- قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تعتقل عدداً من العناصر والقيادات بتنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت .23 أبريل 2017 م- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية لدولة الكويت .- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يصل، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة.24 أبريل 2017 م- تنصيب السلطان محمد الخامس، ملكاً لماليزيا، في مراسم رسمية شهدت ارتداء ملابس الملايو الملكية في القصر الوطني في البلاد.25 أبريل 2017 م- المملكة العربية السعودية تعلن عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار ، لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن.26 أبريل 2017 م- تحطم طائرة عامودية أردنية من نوع كوبرا ، ونجاه طاقمها خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي شرق العاصمة عمّان.- الحكومة اليمنية، تطالب، الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة تعز عبر المناطق الآمنة (أي عبر ميناء عدن) لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى ‏المستحقين دون تأخير أو عراقيل.27 أبريل 2017 م- فخامة الرئيس مايتريبالا سجيريسينا رئيس الجمهورية السيرلانكية الديمقراطية الاشتراكية يفتتح في العاصمة كولمبو أعمال "ندوة الواقع الإسلامي والتحديات المعاصرة في آسيا" .- مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان في عملية ضد تنظم "داعش " الإرهابي .28 أبريل 2017 م- مقتل خمسة جنود نيجيريين وإصابة 40 بجروح إثر اعتداء انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية استهدف موكبًا عسكريًا في شمال شرقي نيجيريا .- إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.- كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة تنتهي بالفشل .29 أبريل 2017 م- مقتل 30 داعشيًا , وتدمير 12 موقعًا وهدفًا متحركًا تابعًا لهم في قصف نفذته طائرات مسيرة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل .- أعلن الجيش اليمني مقتل 20 مسلحًا من مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية خلال عملية تمشيط نفذتها قواته في مدينة ميدي غرب البلاد .- مقتل ثمانية أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية على جبل في منطقة أرتيميسا شمال غرب كوبا .30 أبريل 2017 م- دولة مستشارة ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل تصل , إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ودولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل يحضران توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين حكومتي البلدين .- محافظ عدن اليمنية الجديد عبدالعزيز المفلحي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني ‏عبدربه منصور هادي في مدينة الرياض .// يتبع //09:47ت م

أحداث شهر 5 - 2017 م ، 01 مايو 2017 م- صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يصل إلى جدة .- قتل خمسة عسكريين وثلاثة مدنيين ، عندما تحطمت طائرة عسكرية على بعد عدة كيلومترات من العاصمة الكولومبية بوجوتا .- الخارجية الأميركية تحذر من هجمات إرهابية في أوروبا .02 مايو 2017 م- تسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي بمترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية في سلسلة انفجارات هزت منطقة وسط المدينة.- مقتل وإصابة 25 شخصًا جراء سقوط رافعة بموقع لصناعة السفن جنوب شرق كوريا الجنوبية - مقتل طالب جامعي وإصابة ثلاثة في حادث طعن داخل حرم جامعة تكساس في أوستن.3 مايو 2017 م- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يبدأ، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .- شركة واتساب تعلن حل مشكلة انقطاع الخدمة بعد تضرر جميع مستخدميها على مستوى العالم لبضع ساعات .- مسلح يطلق النار، داخل حرم جامعي بمدينة دالاس في ولاية تكساس ويسقط قتيلا ثم ينتحر .04 مايو 2017 م- أعلن قصر باكنغهام الملكي البريطاني عن توقف دوق أدنبرة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عن أداء جميع مهماته الرسمية الملكية اعتبارا من خريف العام 2017، بينما ستستمر الملكة بمواصلة مهامها .05 مايو 2017 م- لقي العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في ضربة جوية وجهها طيران التحالف الدولي إلى رتل عجلات تابع للتنظيم الإرهابي على طريق بغداد - طريبيل غربي العراق.- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف سوقا شعبية بقضاء حديثة غربي العراق .- أعلنت في نواكشوط وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال عن 66 عامًا إثر أزمة قلبية ألمت به أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع شمال العاصمة.06 مايو 2017 م- انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف رئيسًا جديدًا لمدة عام ليكون الرئيس السادس للائتلاف.- خفر السواحل الإيطالي ينقذ 3 آلاف مهاجر غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط .07 مايو 2017 م- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ورئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي يعقدان في قصر بيان جلسة مباحثات رسمية .- انتخاب المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية الفرنسية إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تراوح بين 65,5% و 66,1% .- استُشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في باحة باب العامود أحد أشهر أبواب القدس القديمة .- الجيش الأمريكي يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقوات الأمريكية والأفغانية في شرق البلاد .08 مايو 2017 م- التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،الذي يزور المنامة .10 مايو 2017 م- لقي أكثر من 20 شخصًا حتفهم في حفل زفاف شمال الهند في ، بسبب انهيار جدار.11 مايو 2017 م- ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب الصين.مخلفا ثمانية قتلى وخسائر بالممتلكات .12 مايو 2017 م- أعلنت البرازيل ، إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ 18 شهرًا بسبب وباء فيروس "زيكا" والإزدياد في العيوب الخلقية التي يعتقد أن ذلك الفيروس تسبب فيها.- مقتل 25 شخصاً وإصابة العشرات إثر انفجار استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عبدالغفور حيدري.في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .// يتبع //09:47ت م

13 مايو 2017 م- تسبب حريق هائل اندلع في ناقلة مواد بترولية في ميناء الحمرية الاماراتي بوفاة شخص واصابة 3 ونجاه 13 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية.- لقي 23 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء انقلاب حافلة سياحية غرب تركيا.14 مايو 2017 م- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى فرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخًا بالستيًا.- الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،على هامش المنتدى الدولي للتعاون "حزام واحد - طريق واحد" الذي يقام في الصين.15 مايو 2017 م- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية .- أدان مجلس الأمن الدولي إقدام كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ بالستي متعهّدًا فرض عقوبات ضد "سلوك" بيونغ يانغ "المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة".16 مايو 2017 م- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قيام مسلحين مجهولين باختطاف أربعة من عمال اللجنة في المجال الإنساني وسط مالي.- التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.17 مايو 2017 م- هاجم مسلحون مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغاني في جلال آباد كبرى مدن ولاية ننغرهار في شرق البلاد ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار .- لقي جنديان صوماليان مصرعهما عندما انفجرت سيارة ملغومة أثناء محاولتهما إبطال مفعولها في العاصمة مقديشو .- التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو ، الذي يزور قطر .- مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع السياسي والإنساني في فنزويلا، التي تعيش منذ ستة أسابيع على إيقاع موجة من الاحتجاجات للتنديد بالوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في البلاد.- توج فريق موناكو بطلا للدوري الفرنسي في كرة القدم للمرة الأولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه بفوزه الصعب على ضيفه سانت إتيان بهدفين دون رد .18 مايو 2017 م- مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادث دهس استهدف المارة في ساحة تايمز سكوير في ولاية نيويورك الأمريكية .19 مايو 2017 م- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفا نقطتين أمنيتين في محافظة البصرة جنوبي العراق.- وصول وفود إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية .- إنقاذ 1500 لاجئ من الغرق في البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا .20 مايو 2017 م- فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك فخامته في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.// يتبع //09:47ت م

21 مايو 2017 م- قتل خمسة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح في غرب بوركينا فاسو إثر مواجهات اندلعت بين قرويين وميليشيا محلية للدفاع الذاتي .- لقي 18 مسلحاً انقلابياً مصرعهم وأصيب 8 آخرين في انفجار حقل ألغام على الطريق ‏الساحلي جنوب محافظة الحديدة اليمنية.‏ - بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، تم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.- بدء أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض .- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.- بدأت أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.- صدور إعلان الرياض (بيان قمة قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية) .- دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمشاركة فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية، في الرياض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال).22 مايو 2017 م- سقوط مروحية إنقاذ جزائرية بضواحي بلدة حمر العين بمحافظة تيبازة غرب البلاد ووفاة طاقمها .- انفجرت قنبلة في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك مما أسفر عن إصابة 24 شخصًا .- الإعلان عن مقتل 4 انتحاريين هاجموا قاعدة عسكرية عراقية بشمال شرق بغداد .23 مايو 2017 م- موكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يتعرض لهجوم بالأسلحة النارية بالقرب من مطار المدينة في صنعاء .24 مايو 2017 م- التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, في روما, الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا, ورئيس الوزراء باولو جنتيلوني.- الأمم المتحدة ترحب بإعلان إطلاق المركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال" والمبادرة بإنشاء مركز لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض، واصفة هاتين المبادرتين بالمهمتين، مؤكدة بأنهما تأتيان ضمن الأولويات المهمة للجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.- مقتل ثلاثة شرطيين في اعتداء انتحاري مزدوج في محطة حافلات مكتظة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا .25 مايو 2017 م- الاشتراكي لينين مورينو(64 عاماً) يؤدي اليمين رئيسًا للإكوادور.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي .- منظمة أوبك تعقد اجتماعها الـ 172 في فيينا وتم الاتفاق على تمديد فترة التخفيض المعمول بها منذ شهر يناير 2017، وذلك لمدة تسعة أشهر اضافية تنتهي بنهاية شهر مارس 2018م .26 مايو 2017 م- لقي 91 شخصاً مصرعهم، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين جراء السيول والانهيارات الأرضية إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على سريلانكا.- قتل 28 شخصاً وإصابة 27 آخرين إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على حافلة تقل عدد من الأقباط في مركز مغاغة بمحافظة المنيا .- وزارة الإعلام اليمنية تدين وبأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها مليشيا صالح والحوثي الانقلابية بحق الصحفيين بمدينة تعز وراح ضحيتها اثنين مصورين صحفيين وإصابة عدد آخر بجراح خطرة .- فجر انتحاري نفسه خلال قيام دورية من الجيش اللبناني بمداهمة منزل في بلدة النبي عثمان في منطقة البقاع شرق لبنان ، وأصيب عدد من الجنود في التفجير.- القوات الجوية المصرية توجه ضربات جوية مركزة داخل ليبيا تستهدف تنظيمات إرهابية مدعومة من تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.// يتبع //09:47ت م

27 مايو 2017 م- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وتشردت أكثر من 20 ألف أسرة جراء سيول اجتاحت مختلف أنحاء تايلاند.- جمهورية مصر العربية تُخطر مجلس الأمن الدولي بأن ضرباتها الجوية على مواقع الإرهابيين في ليبيا في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس .28 مايو 2017 م- أدى تفجير انتحاري بحزام ناسف وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي بغداد, إلى مقتل وجرح 19 شخصا بينهم عدد من رجال الأمن.- ارتفاع حصيلة قتلى السيول والفيضانات في سريلانكا إلى 146 قتيلا .29 مايو 2017م- تمديد العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى الأول من شهر يونيو عام 2018م.- الإعلان عن قتل 119 داعشياً في معارك تحرير حي الصحة بالموصل .- سريلانكا تنشر الجيش لتأمين المساعدات لقرابة نصف مليون شخص اضطروا للنزوح بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد حيث أسفرت عن مقتل 177 شخصًا .30 مايو 2017 م- لقي عسكري مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح أثناء هبوط لطائرة حربية روسية وملامستها مدرج المطار بشكل حاد ، حيث كانت تقوم بتحليق تدريبي في منطقة ساراتوف الروسية.- السلطات البريطانية تعيد تشغيل محطة قطارات مانشستر فكتوريا بعد أسبوع من التفجيرات الإرهابية .- ارتفعت حصيلة انفجار عجلة مفخخة يقودها انتحاري قرب دائرة التقاعد بوسط بغداد الى 52 شخصا بين قتيل وجريح .- استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين بموسكو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- لقي طيار عسكري حتفه وأصيب طاقهم مكون من شخصين على نحو خطير عندما تحطمت طائرة شحن تابعة للجيش النيبالي نتيجة لأحوال طقسية سيئة في منطقة نائية شمال غربي البلاد .31 مايو 2017 م- قتل 80 شخصًا وأصيب أكثر من 300 بجروح في اعتداء بشاحنة مفخخة هز الحي الدبلوماسي المحصن في كابل في ساعة ازدحام .- أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، لإطلاق نار بقذائف "أر. بي. جي"، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.- الولايات المتحدة الامريكية تعلن نجاح تجربة دفاع صاروخية جديدة في إطار الحماية من التهديدات الباليستية .- لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء عواصف قوية تسببت بفيضانات وأعاصير في ولايات تكساس وميزوري وآركنسا الأمريكية.// يتبع //09:47ت م

أحداث شهر 6 - 2017 م، 01 يونيو 2017 م- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم انسحاب بلاده من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي.- مقتل 37 شخصًا في هجوم على مطعم في مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر .02 يونيو 2017 م- طائرات مروحية للنظام السوري تقصف المدنيين في مخيم درعا جنوب سوريا بالبراميل المتفجرة .- مقتل 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق الشرطة النار على محتجين في العاصمة الأفغانية كابل .- فازت دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018م.03 يونيو 2017 م- لقي ما لايقل عن 20 شخصاً مصرعهم فيما اصيب عشرات آخرون، نتيجة وقوع ثلاثة انفجارات متتالية اثناء دفن احد المحتجين في العاصمة الافغانية كابل.04 يونيو 2017م- المملكة العربية السعودية تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر كما أغلقت كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.- قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن أنها قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش ، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب.05 يونيو 2017 م- أعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البحرين مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة.- قررت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها ، قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية، وتأييدها للبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر، والبيان الصادر عن مملكة البحرين بهذا الشأن.- أعلنت الحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات الدوحة وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية .- جمهورية مصر العربية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر .- ليبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .- جمهورية المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل في قصر دسمان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق له.- أصيب نحو 100 شخص ، في اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.06 يونيو 2017 م- رئيس أفغانستان محمد أشرف غني يعلن ارتفاع حصيلة اعتداء تفجير شاحنة مفخخة بالحي الدبلوماسي إلى 150 قتيلاً وذلك خلال مؤتمر للسلام في العاصمة الأفغانية كابل .- لقي قيادي في ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعه في غارة جوية للتحالف العربي في محافظة حجة شمال اليمن .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد عزل قطر قد يشكل "بداية نهاية رعب الإرهاب" موضحًا أن "كل الدلائل تشير إلى قطر" في تمويل التطرف الديني .- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يصل إلى جدة .- لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين إثر وقوع انفجار قبالة مسجد كبير في مدينة هيرات غربي أفغانستان .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جلسة مباحثات في قصر السلام بجدة.- قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في الأردن .- أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في ظل إصرار هذه الدولة على التمادي في السياسات التي تنتهجها.- مصرع 20 شخصًا في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية وسط الهند .7 يونيو 2017م- جمهورية القمر المتحدة تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر .- فقدان الاتصال بطائرة عسكرية بورمية على متنها 122 شخصاً .- جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة .// يتبع //09:47ت م

8 يونيو 2017 م- مقتل 14 شخصًا وأصابه 24 آخرون في هجوم لمسلحي جماعة بوكو حرام الإرهابية على مدينة مايدوجوري بشمال البلاد .- فرق الإنقاذ البورمية تنتشل 29 جثة أمام أنظار أقربائهم من بحر ادامان في جنوب غربي بورما حيث عثر على قطع من حطام الطائرة العسكرية التي فقدت في وقت سابق وكانت تقل 122 شخصًا .- صدور بيان من كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بشان أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها .09 يونيو 2017 م- استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 15 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية شرق جباليا شمال قطاع غزة.- وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون يدعو قطر إلى فعل المزيد بشأن وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر وبسرعة أكبر.- عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.10 يونيو 2017 م- مقتل 3 رجال شرطة أفغان في ضربة جوية أمريكية من خلال "نيران صديقة" خلال عملية في جنوب أفغانستان .11 يونيو 2017 م- القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد ان سيف الاسلام القذافي حر طليق بموجب قانون العفو العام .- قتل 11 شخصا وهرب أكثر من 900 سجين عندما اقتحم مهاجمون مجهولون سجناً في بلدة بيني شمال شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.13 يونيو 2017 م- لقي أكثر من 130 شخص مصرعهم نتيجة انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة دفنت منازل في بنجلادش .- استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور الكويت .14 يونيو 2017 م- شب حريق كبير في برج سكني يتألف من 27 طابقًا في غرب لندن مما أدى إلى مقتل 79 شخصًا .- تحطمت طائرة مروحية جزائرية بمحافظة النعامة شمال غرب الجزائر ، ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين كانوا على متنها وإصابة ثالث بجروح.- أوقع إطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده أعضاء في الكونجرس الأمريكي عدة إصابات بينهم رئيس كتلة الحزب الجمهوري بمجلس النواب .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل مطلق الرصاص على أعضاء الكونغرس جراء إصابته أثناء إطلاق النار عليه من قبل الشرطة .- أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ، عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية.15 يونيو 2017 م- قتل 30 شخصًا على الأقل وأصيب 35 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مطعمين شعبيين بالعاصمة الصومالية مقديشو.16 يونيو 2017 م- أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن قوات النظام السوري جدّدت قصفها العنيف بالطائرات الحربية والصواريخ على مخيم "درعا" للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا.- أصدرت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا مشتركا حول التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر ، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية والصحية .- مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى وقف الاعتداءات على المملكة العربية السعودية .// يتبع //09:47ت م

17 يونيو 2017 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في قصر الصفا بمكة المكرمة ، معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو.- استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب العامود بالقدس المحتلة.- قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة فرنسية وأصيب 11 شخصًا بجروح، في هجوم بقنبلة استهدف ، مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية بوغوتا .18 يونيو 2017 م- أعلنت قيادة الأسطول السابع الأمريكي، أنه تم العثور على جثث عدد من البحارة الأمريكيين المفقودين في الجزء المتضرر من مدمرة أمريكية اصطدمت بسفينة شحن فلبينية قبالة سواحل اليابان.- ارتفعت حصيلة ضحايا حريق غابات نشب ، في منطقة ليريا وسط البرتغال الى 24 قتيلاً فضلاً عن نحو 20 جريحًا، حسبما أعلن رئيس الحكومة البرتغالية انطونيو كوستا.- لقي ضابط مصري مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة عند مرور دورية أمنية بطريق الأوتوستراد التابع لحي البساتين في مصر.- مسؤول يمني يؤكد تعرض 63 سفينة محملة بمواد إغاثية مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي للنهب ‏من قبل الانقلابين .- أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين أن تفجيرا إرهابيا وقع في قرية الدراز أسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب.- صدور بيان من الهيئة العالميِة للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي بشأن تطاول الإعلام القطري على علماءِ الأُمةِ .- مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية يصرح بأن القوات البحرية تصدّت لثلاثة زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية وتم القبض على أحد الزوارق الذي كان محملا بالأسلحة من أجل هدف تخريبي فيما فر الزورقان الآخران .19 يونيو 2017 م- أعلنت الشرطة البريطانية ، عن مقتل رجل ونقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعدما قامت شاحنة صغيرة بدهس مارة بالقرب من مسجد في شمال لندن، موضحةً أن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في هذه القضية.- وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي إلى جدة في زيارة للمملكة.- قتل 16 شخصًا على الأقل في هجمات انتحارية بالقرب من مخيم للنازحين الذين فروا من اعمال العنف شمال شرق نيجيريا.- هجوم فاشل في شانزليزيه في باريس بسيارة مليئة بعبوات الغاز استهدفت شاحنة للشرطة ومقتل السائق ولا إصابات بين الشرطة والمارة .- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر الصفا بمكة المكرمة ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي.- بدأ رسمياً بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.20 يونيو 2017 م- أعلن مكتب النائب العام في فنزويلا، عن مقتل فتى / 17 عامًا / بالرصاص ، أثناء مشاركته في احتجاج بالعاصمة كراكاس، لترتفع بذلك حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو إلى 72 منذ اندلاعها قبل شهرين.- لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف مبنى عاما في العاصمة الصومالية مقديشو .-أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن القوات الجوية نفذت قصفًا جويًا مركزًا شمال سيناء؛ أسفر عن مقتل 12 فردًا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، وتدمير أربع عربات دفع رباعي خاصة بعناصر التنظيم .-الولايات المتحدة الامريكية تضيف 38 فردًا ومنظمة لقائمة العقوبات المتعلقة بالأنشطة الروسية في أوكرانيا .- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الارهابي الذي تقوده الولايات المتحدة أسقط طائرة عسكرية من دون طيار تابعة للحكومة السورية كانت تتقدم صوب قواته قرب موقع عسكري قريب من الحدود مع العراق في جنوب شرق سوريا.- قتل 28 شخصاً بينهم ثلاثة جنود كونغوليين في اشتباكات بين الجيش وميليشيات مسلحة في إقليم بيني في مقاطعة كيفو الشمالية.- مقتل شخص يحمل حزاماً ناسفاً حاول تفجير نفسه قرب محطة بروكسل المركزية للقطارات وسط المدينة.- لقي أربعة من طاقم طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السودانية حتفهم إثر تحطمها في شمال السودان بسبب الاحوال الجوية .// يتبع //09:47ت م

21 يونيو 2017م- صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .و اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .- مجلس الأمن الدولي يؤيد بالإجماع إنشاء قوة من دول غرب أفريقيا لمحاربة الجماعات المتشددة ومكافحة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر في منطقة الساحل .22 يونيو 2017 م- لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 50 بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة أمام مصرف في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب افغانستان .- أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية خلال اختبائهم بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط في جنوب مصر.23 يونيو 2017 م- لقي 57 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 70 بجروح متفاوتة جراء انفجارين وقعا في مدينة باراتشنار عاصمة مقاطعة كورام القبلية الباكستانية المحاذية للحدود مع أفغانستان.- "إخلاء فوري" لخمسة أبراج سكنية في شمال لندن خشية اندلاع حرائق مماثل لبرجل غرينفيل الذي راح ضحيته نحو 79 شخصاً .24 يونيو 2017 م- مقتل وإصابة أكثر من 120 داعشيا في عملية تحرير المدينة القديمة بالموصل .- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في ثاني انفجار بريف إدلب قرب الحدود السورية مع تركيا.25 يونيو 2017 م- لقي 153 شخصاً على الأقل حتفهم وتعرض أكثر من مئة لإصابات وحروق جراء حريق شب في ناقلة نفط بإقليم البنجاب شرق باكستان .- أصيب ستة أشخاص إثر عملية دهس وقعت في مدينة نيوكاسل الانجليزية بالقرب من احدى مواقع صلاة عيد الفطر المبارك .- قتل تسعة أشخاص وفقد 30 آخرون جراء غرق مركب على متنه زهاء 150 راكبًا في بحيرة (إل بينون دي غواتابيه) السياحية شمال غرب كولومبيا.26 يونيو 2017 م- مصرع تسعة أشخاص في سلسلة تفجيرات شهدتها مدينة ميدجورى شمال شرق نيجيريا.27 يونيو 2017 م- القوات المسلحة المصرية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.- إصابة 36 شخصا إثر خروج عربتي قطار أنفاق عن سكتهما قبيل وصولهما إلى محطة في حي هارلم بنيويورك .29 يونيو 2017 م- إخلاء سجن في مدينة ريجنسبورج جنوب شرق ألمانيا بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية .- قوات الأمن البحرينية تلقي القبض على عدد من العناصر الإرهابية تتبع ما يسمى بتنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي في عملية أمنية استباقية أطلق عليها اسم "الفأس" .- الأمم المتحدة تؤكد استخدام غاز السارين في خان شيخون السورية في 4 أبريل، حيث قتل بالبلدة الواقعة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا 87 شخصًا بينهم 31 طفلاً في غارة جوية نفذها النظام السوري .- مرسوم ترامب بشأن فرض قيود الهجرة على دخول اللاجئين ورعايا ست دول اسلامية يدخل حيز التنفيذ .- الولايات المتحدة الامريكية ، تفرض عقوبات على مواطنين صينيين اثنين وشركة شحن لمساعدتهم البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية .30 يونيو 2017 م- لقي 25 شخصاً حتفهم في باكستان بسبب الموجة الأولى لسلسلة الأمطار الموسمية التي هطلت بغزارة على أنحاء مختلفة من البلاد.- أعلنت عدة بنوك بريطانية كبرى أنها أوقفت تداول الريال القطري في فروعها.// يتبع //09:48ت م

أحداث شهر 7 - 2017 ، 01 يوليه 2017 م- منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تشيد بإجراءات المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية .- كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج، تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بذكرى مرور 20 عامًا على عودتها لحكم الصين.- أحاطت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.- إصابة 28 شخصًا جراء إطلاق نار بملهى في ولاية أركنسو الأمريكية .- كندا تحتفل بذكرى مرور 150 عامًا على تأسيسها .02 يوليه 2017 م- لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مخيماً للنازحين غربي الرمادي.- توج المنتخب الألماني بكأس القارات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره التشيلي 1 - صفر في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا.- استجابة لطلب سمو أمير دولة الكويت ، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر توافق على تمديد المهلة الخاصة والمقدمة لقطر لمدة 48 ساعة .03 يوليه 2017 م- مقتل ثمانية أشخاص جميعهم كانوا على متن مروحية بحث وإنقاذ تحطمت في مقاطعة جاوة الوسطى الإندونيسية.- حررت القوات الأمنية العراقية مواقع جديدة في المدينة القديمة بالجانب الأيمن للموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي .04 يوليه 2017 م- لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 50 آخرين جراء انفجار بمصنع نسيج في بنجلاديش .- قتل شرطيان وأصيب 10 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة للشرطة بمنطقة الصفا جنوب العريش شمال سيناء .- الدول الأربع تتلقى الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.- كوريا الشمالية تطلق أول إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-14".- قتل خمسة أشخاص وأصيب 25 آخرون بجروح إثر سقوط قذيفة على شاطئ في العاصمة الليبية طرابلس .- مقتل خمسة اشخاص وإصابة 89 أخرين في انفجار خط لأنابيب الغاز شمال شرق الصين.05 يوليه 2017 م- ميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح تبدأ موجة جديدة من زراعة وتلغيم الأماكن المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر بالسفن والمراكب التي تمر عبر باب المندب.- صدور بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين عقب اجتماعهم بالقاهرة حول الموقف من الأزمة القطرية .- وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين يدينون في مؤتمر صحفي دعم قطر للإرهاب وجماعات التطرف .- الجامعة العربية تُرحب بتبني اليونسكو قرارًا جديدًا يؤكد فلسطينية "القدس" 06 يوليه 2017 م ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تعتدي ‏على مقر السفارة السودانية وسكن السفير بصنعاء وتنهب ممتلكات السفارة وتخرب مقرها .- أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر تحرير كامل مدينة بنغازي من المسلحين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية .- لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث تدافع بملعب كرة قدم قبل مباراة كانت جزء من احتفال ملاوي بذكرى استقلالها الـ53 .// يتبع //09:48ت م

07 يوليه 2017 م- أصدرت المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركًا بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أكدت فيه ان الحكومة القطرية عملت على إفشال المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة .- مقتل 28 شخصًا في اشتباك بين عصابات متناحرة داخل سجن بالمكسيك .- انتهت محادثات إعادة توحيد قبرص بين زعيمي شطري قبرص التركية واليونانية ، بدون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلاف حول انسحاب القوات التركية .- انطلاق قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا لبحث قضايا تتراوح ما بين التجارة إلى تغير المناخ.تحت عنوان "نحو بناء عالم متواصل".لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تدرج مدينة الخليل في الضفة الغربية والحرم الابراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كمنطقة تعرف "بقيمتها العالمية الاستثنائية".- وقوع هجوم ارهابي استهدف نقطة تمركز أمني جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء بمصر؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية.- 122 دولة تقر معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية .08 يوليه 2017 م- تعهد عدد من قادة دول وحكومات مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في هامبورج مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، بتمويل صندوق تابع للبنك لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية بـ 325 مليون دولار .- أعلن معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، عزم المملكة العربية السعودية استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .09 يوليه 2017 م- فيضان عدد من الأنهار على إثر أمطار غزيرة غير مسبوقة باليابان يؤدي الى مقتل 18 شخصا .- قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تعلن عن مقتل أكثر من ألف من عناصر "داعش" وتدمير عشرات المركبات والسيارات والدراجات النارية المفخخة والمضافات والانفاق وتفكيك مئات الاحزمة والعبوات الناسفة, خلال معركة تحرير مدينة الموصل القديمة|.10 يوليه 2017 م- لقي ثلاثة أشخاص بينهم مسؤول في الشرطة مصرعهم وأصيب نحو 20 بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف موكب للشرطة في منطقة تشمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.- مصرع وإصابة 11 من عناصر ميليشيا الحوثي في هجوم شمال غرب تعز .- افتتح فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن وتارا ، أعمال الدورة 44 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي ، في العاصمة إبيدجان، التي تنعقد تحت شعار " دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن .- رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يعلن من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في الساحل الأيمن لمدينة الموصل رسمياً بيان الانتصار على تنظيم "داعش الإرهابي" وإعلان المدينة محررة بالكامل .- بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق سي إن إن حيث تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.// يتبع //09:48ت م

11 يوليه 2017 م- تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية مسيسيبي ومقتل 16 شخص بالحادث.- أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن 30 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا جراء قصف جوي لطائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة .- صدور بيان مشترك من المملكة ومصر والإمارات والبحرين بشأن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية ، حيث اكد البيان إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.- أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إنها أسقطت صاروخا باليستيا متوسط المدى مشابها للصواريخ التي تطورها دول مثل كوريا الشمالية في إطار اختبار جديد للدفاعات الأمريكية.12 يوليه 2017 م- استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين.- وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر والكويت يجتمعون مع وزير الخارجية الأمريكي ريك ترلسون بجدة ، وجرى خلال الاجتماع بحث الأزمة مع دولة قطر من جوانبها كافة.- قتل 19 شخصًا على الأقل في سلسلة من التفجيرات الانتحارية شمال شرقي نيجيريا .13 يوليه 2017 م- لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في الفيضانات التي شهدتها شمال شرق الهند وشردت نحو 1.5 مليون آخرين وإغراق متنزها وطنيا يعد موطنا لأكبر تجمع من حيوانات وحيد القرن النادرة .14 يوليو 2017 م- أطلق مسلحون مجهولون النيران على أحد الأكمنة الأمنية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة المصرية، مما أسفر عن مقتل أميني شرطة وثلاثة مجندين.- أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.16 يوليه 2017 م- إغلاق المسجد الاقصى لأول مرة منذ عام 1969 من قبل اسرائيل في انتهاك للقوانين والمعايير الدولية وكذلك لحقوق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية - استشهد شاب فلسطيني ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.- أصيب 28 من قوات الأمن المصري بطلقات نارية خلال اشتباكات بين القوات وأهالي جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.17 يوليه 2017 م- لقي ضابط وجندي من رجال القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهما وأصيب ستة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان .- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 شخصاً بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا .- مصرع 5 مجندين وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية.// يتبع //09:48ت م

18 يوليو 2017 م- أعلنت الولايات المتحدة ، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الاوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران .- جمهورية السودان توافق على الاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة الأمريكية استجابة لطلب قيادة المملكة العربية السعودية .- إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات في القدس المحتلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي .19 يوليه 2017 م- قوات الجيش المصري تدمر 40 نفقًا حدوديًا كما ضبطت أكثر من 3000 شخص من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بشمال سيناء.- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي اليابان.20 يوليو 2017 م- قتل ثلاثة عناصر من الميليشيات الانقلابية وجرح العشرات منهم في محور البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن إثر تصدي قوات الجيش الوطني محاولة هجوم نفذتها الميليشيات بائت بالفشل .- أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ " خلية العبدلي " ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.21 يوليه 2017 م- لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب العشرات في جزيرة كوس اليونانية، إثر الزلزال الذي وقع قبالة السواحل التركية وجزر دوديكانيزي اليونانية.- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 55 آخرون في انفجار غازي في مطعم بشرق الصين .- سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقرر ، عدم إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى ، الأمر الذي ينذر بتصعيد خطير في القدس المحتلة، وفي الحرم المقدسي بوجه خاص ، في ظل الإجماع الفلسطيني على رفض الدخول للأقصى عبر البوابات الإلكترونية.22 يوليه 2017 م- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيون، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين في باب الأسباط في القدس المحتلة، والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات إضافة إلى رشهم بالمياه العادمة.23 يوليو 2017 م- قتلت قوات الأمن المصرية ثمانية مسلحين بالإضافة إلى القبض على خمسة آخرين بمحافظات الفيوم والجيزة والشرقية .- أعلنت المؤسسات الطبية الفلسطينية في سوريا أن النظام السوري يواصل اعتقال مجموعة من الكوادر الطبية الفلسطينية ويتكتم على مصيرهم .24 يوليه 2017 م- لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول صباح .- لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 57 اخرين جراء انفجار عنيف وقع على أحد الطرق المكتظة بالحركة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.- مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين جراء تفجير ثلاث انتحاريات أنفسهن بمخيم للاجئين بمدينة مايدوجوري النيجيرية .- المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يعلنون إضافة 9 كيانات و 9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها .25 يوليه 2017 م- لقي شخصان, أحدهما ضابط شرطة مصرعهما بينما أصيب 7 أشخاص بينهم شرطيان بجروح , في حوادث أمنية متفرقة في بغداد وكركوك .- التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى الذي يزور واشنطن .- لقي ما لا يقل عن 26 جنديا أفغانيا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم نفذته حركة طالبان على قاعدة في ولاية قندهار في جنوب البلاد .26 يوليو 2017 م- قتلت قوات الأمن المصري أربعة عناصر مسلحة في تبادل لإطلاق النار بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، بينهم اثنان من مرتكبي حادث البدرشين الإرهابي.// يتبع //09:48ت م

27 يوليه 2017 م- وزارة الخارجية الباكستانية تؤكد العثور على دبلوماسيين باكستانيين قد تعرضا للاختطاف الشهر الماضي في أفغانستان .- تكللت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع عدد من زعماء دول العالم، لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيوم المفروضة على الدخول للمسجد بالنجاح .- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزيل البوابات الحديدية والكاميرات الالكترونية والجسور التي نصبتها على أبواب المسجد الأقصى .- وزراء الخارجية العرب يبحثون في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة الاعتداءات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى .- أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل .- أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.- أصيب أكثر من 100 فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.28 يوليه 2017 م- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية نحو 120 مصليا معتكفا بالمسجد الأقصى ، وأصابت عشرات المصلين، ، وذلك خلالها اقتحامها الواسع للمسجد الأقصى من باب المغاربة .- ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي تهطل باستمرار في باكستان منذ السادس والعشرين من يونيو الماضي والفيضانات والسيول الناجمة عنها إلى 131 قتيلاً.- استشهد فتى فلسطيني واصيب اثنين آخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما اصيب سبعة فلسطينيين على الاقل بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على خطوط التماس في عدة مناطق من القطاع.- أصيب 36 فلسطينياً في مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، .- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن رصدها لصاروخ باليستي اطلقته كوريا الشمالية .29 يوليه 2017 م- جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب .- توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه والخامسة على التوالي بعد فوزه على فريق موناكو بهدفين مقابل هدف على ملعب طنجة بالمغرب .30 يوليه 2017 م- لقي ستة اشخاص على الاقل مصرعهم في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو.- وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر يجتمعون بالمنامة ويؤكدون على المبادئ الـ6 لاجتماع القاهرة وأهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 .- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، لممرات الطوارئ الجوية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.- نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يلتقي في جدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر .- أصابه تسعة أشخاص في عملية دهس بسيارة في وست بيكو بوليفارد في ولاية لوس أنجليس الأمريكية.31 يوليه 2017 م- لقي 20 عنصراً من تنظيم "داعش" الارهابي مصرعهم في ضربة جوية عراقية استهدفتهم قرب الحدود العراقية السورية.- أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن هجوم مسلحي تنظيم ( داعش ) الإرهابي على السفارة العراقية في كابل انتهى بعد نحو أربع ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابة السفارة .ومقتل ثلاثة من الارهابيين .- أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.- أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر".// يتبع //09:48ت م

أحداث شهر 8 - 2017 م 02 أغسطس 2017 م- الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوقع على قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي يسن عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يتقدمون بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الامن تتعلق بالتجارب الصاروخية الايرانية .03 أغسطس 2017 م- لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 14 آخرون إثر فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة شمال فيتنام .- عقد أصحاب المعالي وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية , ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في جدة , اجتماعاً , وذلك في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية يدحض مزاعم متحدث الخارجية الإيرانية حول استكمال إجراءات التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها .04 أغسطس 2017 م- لقي 27 شخصاً على الأقل مصرعهم في تايلاند جراء هطول الأمطار المستمرة منذ الخامس من يوليو.- المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، العقيد الطيار الركن تركي المالكي يؤكد ، أنه لا علاقة للتحالف بعدم توفر وقود في مطار صنعاء، لطائرات برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة، على اعتبار أن المدينة تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح .- فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على ثلاثة روس آخرين بينهم نائب وزير الطاقة الروسي أندري تشيريزوف وثلاث شركات روسية بشأن تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو .5 أغسطس 2017 م- قتل خمسة أشخاص بينما أصيب عدد مماثل بجروح اليوم في محافظتي الأنبار بغداد , فيما عثرت الشرطة على شبكة أنفاق وكمية كبيرة من المقذوفات الحربية من مخلفات داعش الإرهابي في الموصل القديمة .- مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية , وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونجيانج على صواريخ باليستية عابرة للقارات.06 أغسطس 2017 م- الجيش المصري يقتل مسلحين اثنين في سيناء ويدمر نفقا على الشريط الحدودي .- قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا ، في إطلاق نار استهدف كنيسة في اوزوبولو قرب مدينة اونيتشا على نهر النيجر جنوب شرقي نيجيريا .- لقيت قيادات عسكرية موالية للرئيس اليمني المخلوع صالح مصرعها في غارة جوية استهدفت معسكرًا تدريبيًا سريًا للانقلابين في صنعاء.‏ 07 أغسطس 2017 م- ضرب إعصار "نورو" غرب اليابان ، وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وعدد من خدمات السكك الحديدية.- تعرض 30 شخصاً لإصابات مختلفة جراء انفجار عنيف في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.8 أغسطس 2017 م- قضى 23 شخصًا في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين .- قُتل جنديين يمنيين وأُصيب 8 آخرين بهجوم انتحاري استهدف موقعاً عسكرياً للواء 103 في منطقة جحين شرق مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين جنوب شرقي اليمن.- توج فريق ريال مدريد الإسباني بطلاً لكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما على ملعب "فيليب أرينا" في العاصمة المقدونية سكوبي.- زلزال قوي يضرب مدينة سيشوان جنوب غرب الصين مخلفاً 13 قتيلًا و175 جريحًا .// يتبع //09:48ت م

09 أغسطس 2017 م- إصابة ستة جنود فرنسيين في حادث دهس في ضاحية لوفالوا بيري في باريس .- قالت منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) إن 30 مدنيًا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 160 آخرين إثر هجمات مدفعية شنها الانقلابيون الحوثيون والقوات الموالية لهم بمحافظة تعز جنوب صنعاء .10 أغسطس 2017 م- تحطم طائرة حربية باكستانية في إقليم البنجاب ومقتل قائدها .- المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن / تركي المالكي "تحالف إعادة الشرعية في اليمن" يدعو الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء .- مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" ترفض تسييس قطر أزمتها مع الملاحة الجوية .11 أغسطس 2017 م- الفلبين تعلن عن ظهور أول حالة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في إقليم بامبانجا.- ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر 6 درجات على مقياس ريختر مناطق في الفلبين بما في ذلك العاصمة مانيلا مما أثار الذعر بين السكان .- نددت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية، ، بإعدام السلطات الإيرانية للشاب علي رضا تاجيكي الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً عندما اعتقل وأدين وحكم عليه بعقوبة الإعدام.- لقي 40 شخصًا مصرعهم وأصيب 133 آخرين في حادث تصادم قطاري ركاب في منطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية.12 أغسطس 2017 م- لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم واصبح المئات في عداد المفقودين إثر الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت على المناطق الجنوبية في نيبال التي أدت كذلك إلى غمر المئات من المنازل في جميع انحاء البلاد .- تعرضت إحدى الطائرات العسكرية الامريكية في مطار البحرين إلى حادث بسيط لم يسفر عن أي خسائر بشرية.- لقي خمسة عشر شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب نحو أربعين بجروح متفاوتة جراء انفجار عنيف وقع في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غرب باكستان.- لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم مروحية تابعة للشرطة الأمريكية بولاية فرجينيا.13 أغسطس 2017 م- لقي 4 أشخاص بينهم 3 من عناصر الشرطة مصرعهم , وأصيب 4 آخرون بجروح في حوادث عنف متفرقة في العراق .- الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات توقع نحو 70 قتيلا في الهند والنيبال .- لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح نحو عشرة آخرين في هجوم إرهابي استهدف مطعما في واغادوغو .14 أغسطس 2017 م- مصرع 75 شخصاً وتضرر 5 ملايين آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الارضية بالهند .15 أغسطس 2017 م- وقعت مصر وكوريا الجنوبية بروتوكولا ، لإنشاء مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.- صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران.// يتبع //09:48ت م

16 أغسطس 2017 م- إغلاق مزارع جديدة للدواجن في بلجيكا بعد اكتشاف بيض ملوث بالمبيد الحشري .- لقي 16 شخصًا مصرعهم، اثر تفجير ثلاثة انتحاريون عبواتهم الناسفة في سوق مزدحم شمال شرقي نيجيريا .- نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل في قصر السلام في جدة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، مقدما سمو الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوجهه - حفظه الله - بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني .- كما وجه - حفظه الله - بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .- كما أمر - أيده الله - بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة ، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، والتأكيد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية .- توّج فريق ريال مدريد بكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على فريق برشلونة بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب على استاد سانتياجو برنابيو.17 أغسطس 2017 م- قضى نحو 40 شخصًا في انهيار أرضي ناجم عن سقوط أمطار غزيرة ، شمال شرقي الكونجو .- مقتل 13 شخصا وإصابة نحو خمسين اخرين في هجوم إرهابي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية بعدما صدم سائق شاحنة صغيرة حشدًا في جادة يقصدها السياح.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية ، سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.- أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن الاتفاق الكامل مع أثيوبيا لترسيم الحدود، مؤكداً عدم وجود أي خلافات بين البلدين حول مرجعيات الترسيم.18 أغسطس 2017 م- قتل شخصان فيما أصيب ستة آخرون في حادثة طعن بسكين ، بمدينة توركو في فنلندا .19 أغسطس 2017 م- وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو زويدو يعلن أنه تم تدمير الخلية الإرهابية وراء الهجمات التي وقعت في برشلونة وكامبريلس .- وزارة الداخلية الكويتية تعلن أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض على محكوم بحكم نهائي كان متواريًا عن الأنظار في قضية ما يسمى بخلية العبدلي.20 أغسطس 2017 م- مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، يوضح أنه تعذّر على الخطوط السعودية جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.22 أغسطس 2017 م- أعضاء مجلس الأمن الدولي يشيدون بالجهود الإنسانية الكبيرة للمملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما قدمه لليمن رغم عمره القصير .23 أغسطس 2017 م- القوات العراقية المشتركة تحرر قرية وحيا سكنيا بمدينة تلعفر غربي الموصل من تنظيم داعش الإرهابي الذي تكبد خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات .- السُلطات التشادية تقرر غلق السفارة القطرية في نجامينا ومنح عشرة أيام لموظفيها لمغادرة البلاد ، متهمة الدوحة ب "زعزعة استقرار تشاد انطلاقًا من ليبيا" .// يتبع //09:48ت م

24 أغسطس 2017 م- القوات العراقية تحرر حيين جديدين في قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي .- أبانت الأمم المتحدة أن الأمطار الموسمية الغزيرة، وما صحبها من فيضانات وانهيارات أرضية قد أثرت على ما يقرب من 41 مليون شخص في بنغلاديش والهند ونيبال .25 أغسطس 2017 م- لقي 16 شخصًا مصرعهم جراء انحراف حافلة عن مسارها وسقوطها في مياه البحر الأسود ، بالقرب من بلدة تامان جنوب روسيا .- إصابة العديد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في كفر قدوم خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان .- فرض البيت الأبيض، عقوبات مالية جديدة على فنزويلا، تتضمن بشكل خاص حظر شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية، أو شركة النفط الوطنية.- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حالة الطوارئ الطبيعية في تكساس، في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفدرالية في مواجهة الإعصار هارفي .27 أغسطس 2017 م- وصول أكبر معمرة إندونيسية بعمر 104 أعوام إلى منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لإداء الحج كأكبر المؤدين لفريضة الحج عمراً .- الشرطة البريطانية تعلن، إن الهجوم الذي وقع خارج قصر بكنغهام كان حادثًا إرهابيًا.من مهاجم (26 عاما) كان يقود سيارة ومسلحا بسيف .- القوات العراقية المشتركة تحرر آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مركز قضاء تلعفر .- وقع انفجار في أحد مخازن الأسلحة العسكرية في قرية جيليازي بأذربيجان ، وأصيب العديد من الأشخاص .- قتل 13 شخصًا وأصيب 19 آخرون في هجوم انتحاري استهدف سيارة عسكرية بمقاطعة ناوا في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.28 أغسطس 2017 م- قتل أربعة أشخاص فيما أصيب ثمانية آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة ، بمنطقة جميلة شرقي العاصمة العراقية بغداد .- أعلنت السلطات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن إغلاق المطارين الرئيسين في المدينة بسبب الفيضانات التي أحدثها إعصار هارفي.- الكونغرس الاميركي يعلن خطة لمساعدة المتضررين من اعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية .- مقتل شخصين وإصابة أربعة إثر إطلاق نار بمكتبة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية .29 أغسطس 2017 م- مصرع 5 اشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار قوي وقع في ساحة (مسعود) بالقرب من الدوائر الدبلوماسية والسفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل.- لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 42 آخرين في حادث مروري بمحافظة بني سويف المصرية .30 أغسطس 2017 م- أعاد العراق والأردن افتتاح معبر "طريبيل " الحدودي بينهما , بعد إغلاق دام عدة سنوات لأسباب أمنية.// يتبع //09:48ت م

أحداث شهر 9 - 2017 1 سبتمبر 2017 م- نظام الأسد يُشدد من إجراءاته الأمنية ويشنُ حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بمخيم خان الشيح .2 سبتمبر 2017 م- قتل شخصان بينهم طفل إثر هجوم مسلح استهدف نائب برلماني بمدينة كراتشي .- قرابة الستين ألف شخص معظمهم من مسلمي الروهينغا يفروا إلى بنغلادش هربًا من العنف في بورما .- ولاية لوس أنجليس الامريكية تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها .- كوريا الشمالية تعلن امتلاكها رأسًا حربية هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ بالستي عابر للقارات.03 سبتمبر 2017 م- عودة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض بسلام على مركبة فضاء روسية من طراز "سويوز" في كازاخستان .- فرار 96 سجينًا من سجن كاتيولا في ساحل العاج .04 سبتمبر 2017 م- افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شيامن جنوب شرق الصين ،، القمة السنوية لقادة دول بريكس في دورتها التاسعة التي تضم دول البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا.- بدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية الرد على تجربة كوريا الشمالية النووية السادسة والأقوى فيما تزايدت الدعوات إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ .- المحكمة العليا في جواتيمالا ترفع الحصانة عن الرئيس جيمي موراليس مما يتيح إمكانية محاكمته جنائيًا في مزاعم تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.5 سبتمبر 2017 م- باكستان ترفض ما جاء في إعلان قمة دول مجموعة "بريكس" الخمس للأسواق الناشئة، الذي اتهم باكستان بإيواء منظمات إرهابية على صلة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش .- تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخه ، بعد فوزه على نظيره الياباني بهدف دون مقابل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 .- إعصار إرما يصنف ضمن الفئة الخامسة وإعلان حالات الطوارئ في الولايات المتحدة .- فشل محاولة لإطلاق صاروخ فضائي من ميناء الفضاء الأوروبي في جويانا الفرنسية بسبب اشتعال النار في محركه .06 سبتمبر 2017 م- تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا يدين استمرار النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل نمطي ضد المدنيين ، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة .- بدأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.- أصيب عدد من الفلسطينيين المقدسيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.- الإعصار إيرما يدمر 95% من الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتن في البحر الكاريبي .// يتبع //09:48ت م

07 سبتمبر 2017 م- أعلنت السلطات الباكستانية ، مصرع نحو 164 شخصا وإصابة 167 آخرون وتدمير 440 منزلاً ، جراء الأمطار الموسمية والحوادث الناجمة عنها خلال شهري يوليو وأغسطس .- قضى ثمانية أشخاص في إعصار "إرما " الذي ضرب الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية بالبحر الكاريبي وسبب دمارًا في باربودا ، فيما يتجه الإعصار وهو واحد من أقوى عواصف المحيط الأطلسي صوب ولاية فلوريدا الأمريكية .- التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية .- تعلن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أنها تقدر وساطة سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاث عشرة والاستعداد للتفاوض حولها، فإنها تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط .08 سبتمبر 2017 م- لقي ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيات الانقلابين مصرعهم وأصيب آخرون في ‏مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة نهم شرقي صنعاء.‏ - قضى 90 شخصًا على الأقل في الزلزال الذي ضرب ساحل المكسيك الجنوبي على المحيط الهادئ بقوة 8.2 درجة، ما أدى الى اصدار تحذير من حدوث تسونامي.9 سبتمبر 2017 م- بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، اجتماعًا في اسطنبول لبحث الموقف من التطورات السياسية والميدانية .09 سبتمبر 2017 م- قامت الشرطة الاتحادية مطار فرانكفورت الألماني، بإخلاء جزئي بعد ما أبلغ رجل يبلغ من العمر 37 عاماً، الشرطة أن بحوزته متفجرات في أمتعته.10 سبتمبر 2017 م- لقي 12 شخصاً على الأقل حفتهم غرقاً في مياه البحر العربي قبالة سواحل مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان.- وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 10 من العناصر الإرهابية وإصابة 8 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإرهابية التي اتخذت من وكرين إرهابيين بمحافظة الجيزة مخبأ لها.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب اعصار ايرما .- 25 قتيلاً و57 جريحًا في انقلاب حافلة جنوب غرب الكونغو الديموقراطية .// يتبع //09:48ت م

11 سبتمبر 2017 م- الإمارات العربية المتحدة تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل متأثرا بجراحه إثر إصابة سابقة .11 سبتمبر 2017 م- قتل أربعة من عناصر الشرطة المصرية وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء .- قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل تعلن عن سقوط إحدى الطائرات التابعة للقوات المسلحة الإمارتية المشاركة بعمليات "إعادة الأمل" أثناء تأديتها لإحدى المهام الاستطلاعية بمنطقة العمليات فوق مياه البحر الأحمر وذلك لأسباب فنية ، وقد نتج عن ذلك استشهاد الطيار .- صدور بيان للدول الداعية لمكافحة الإرهاب يندد بمزاعم وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام مجلس حقوق الإنسان في تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة.- قالت ثلاث منظمات حقوقية إن ما جاء في كلمة وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف "محض افتراءات وأكاذيب".- مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردًا على أحدث وأقوى تجربة نووية تجريها بيونجيانج.12 سبتمبر 2017 م- أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن الوضع الصحي والمائي في اليمن أصبح كارثياً.- أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مرسوماً ملكياً رقم (54) لسنة 2017 بتعيين نائب لوزير الداخلية.- لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة وقعت في مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.- أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، أمراً ملكياً رقم (51) لسنة 2017 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز.- افتتح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك في نيويورك أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة .- انطلاق طاقم فضاء أمريكي روسي من كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية .13 سبتمبر 2017 م- لقي مواطن باكستاني مصرعه بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.- لقي اربعة إرهابيين وشرطي عراقي واحد مصرعهم ,بينما أصيب عدة أشخاص بجروح, في انفجار سيارة مفخخة قرب سيطرة امنية بشمال محافظة بابل جنوبي بغداد .14 سبتمبر 2017 م- لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة حريق شب في مدرسة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.- قيادة التحالف تعلن عن سقوط طائرة تابعه للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة " أبين" في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وقد نتج عن ذلك استشهاد الطيار.- لقي سبعة أشخاص مصرعهم , بينما أصيب نحو أربعون آخرون بجروح في هجوم مزدوج شنه مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على مطعم ونقطة سيطرة أمنية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق .- تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل) حتى الخامس عشر من سبتمبر عام 2018.- أكدت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال " حصارا " وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب .- أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا حلق فوق شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.15 سبتمبر 2017 م- وقوع انفجار في محطة لمترو الأنفاق جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن ، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.- أصيب ثلاثة جنود أجانب على الأقل بعد تفجير انتحاري استهدف قافلة لقوات أجنبية في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان .- لقي 33 شخصا على الاقل حتفهم غرقاً إثر انقلاب قارب مكتظ بتجار من النيجر في نهر بشمال غرب نيجيريا .- وصول أول قافلة مساعدات إلى دير الزور شرق سوريا ، برا بعد ثلاثة سنوات من الحصار .16 سبتمبر 2017 م- فجر انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي نفسه في مدرسة بمنطقة الدور جنوب شرقي تكريت , مركز محافظة صلاح الدين، ، دون وقوع إصابات بشرية.- بدء جلسات المؤتمر الدولي الـ30 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي, الذي تقام أعماله في مدينة ساوباولو البرازيلية تحت عنوان : " الهوية الإسلامية للأسرة المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وسبل المحافظة عليها " .// يتبع //09:48ت م

17 سبتمبر 2017 م- مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.- قتل أربعة أشخاص وأصيب 14 آخرين في انفجار استهدف سوقا في خوست جنوب شرق افغانستان .18 سبتمبر 2017 م- خفضت دولة الكويت تمثيلها الدبلوماسي مع كوريا الشمالية جراء تجاربها النووية.19 سبتمبر 2017 م- ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطعما سياحيا بقضاء بيجي شمال تكريت إلى ثلاثة قتلى و34 جريحًا .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بـتخصيص 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا .- بدء أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق النووي مع إيران كان أحد أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة .- لقي ما لا يقل عن 273 شخصا حتفهم في الزلزال الذي ضرب العاصمة المكسيكية ومحيطها وبلغت قوته 7,1 درجات.21 سبتمبر 2017 م- رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، يعلن انطلاق المرحلة الأولى لعملية تحرير قضاء الحويجة الواقع جنوب غربي كركوك من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.- مجلس الأمن يصدر القرار رقم 2379 بشأن محاسبة داعش الإرهابي عن جرائمه بالعراق .22 سبتمبر 2017 م- لقى على الأقل أربعة أشخاص مصرعهم ويجري البحث عن حوالي 20 آخرين مفقودين، إثر غرق زورق يقل مهاجرين في البحر الأسود قبالة السواحل التركية .- قتل 12 عنصرًا وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مواجهات مع الجيش الوطني .23 سبتمبر 2017 م- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي " تعترض وتدمر صاروخ بالستي" أطلق من داخل الاراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .- خفضت وكالة موديز التصنيف الإئتماني لبريطانيا، بسبب مخاوف من تزايد الضغوط على الموازنة العامة، وانعكاس الخروج من الاتحاد الأوربي سلبا على نمو الاقتصاد البريطاني.25 سبتمبر 2017 م- المتحدث العسكري المصري يعلن القضاء على 6 إرهابيين والقبض على 31 آخرين بسيناء .// يتبع //09:48ت م

26 سبتمبر 2017م- صدور أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء .- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بجروح في حادثين أمنيين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد .27 سبتمبر 2017 م- مقتل 4 انتحاريين إثر محاولتهم الهجوم على مركزٍ للشرطة العراقية في محافظة صلاح الدين ، فيما اصيب شرطيان عراقيان في الحادث .- هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة .29 سبتمبر 2017 م- قتل 15 شخصًا على الأقل في تدافع لحشد في محطة للقطارات في ساعة ازدحام في مدينة بومباي الهندية.- المملكة العربية السعودية تتمكن من إقناع الدول الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن بسحب مشروع قرارها ، حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق .30 سبتمبر 2017 م- لقي 12 شخصًا مصرعهم إثر تحطم طائرة شحن عسكرية في الكونغو عقب إقلاعها من مطار في العاصمة كينشاسا احداث شهر 10 - 2017 م 01 أكتوبر 2017 م - إصابة 29 شخصًا جراء انهيار حاجز أمان أثناء مباراة لكرة قدم في مدينة اميان الفرنسية.02 أكتوبر 2017 م- مقتل 58 شخصًا وإصابة أكثر من 100 في حادث إطلاق نار من فندق ماندالاي باي في مدينة لاس فيغاس الامريكية من مهاجم يبلغ من العمر 64 عامًا وأطلق النار من الطابق الثاني والثلاثين من الفندق.- منظمة اليونيسف تطلق نداءً لجمع 76 مليون دولار لمساعدة 720 ألف طفل من اللاجئين الروهينجا في بنجلادش .3 أكتوبر 2017 م- وفاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني في إحدى مستشفيات ألمانيا .04 أكتوبر 2017 م- قتل أربعة جنود أتراك وأصيب أربعة آخرين بجروح ، في انفجار قنبلة في جنوب شرق البلاد .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى موسكو في زيارة دولة لروسيا الاتحادية استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.5 أكتوبر 2017م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لقاءً ثنائياً في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.- شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.- لقي 18 شخصًا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 40 آخرين بجروح جراء هجوم انتحاري وقع بمنطقة "جهل مكسي" في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان .// يتبع //09:48ت م

06 أكتوبر 2017 م- شركة أرامكو السعودية تبرم خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية .07 أكتوبر 2017 م- لقي سبعة جنود مكسيكيين مصرعهم جراء سقوط مروحيتهم خلال تدريب بالقرب من سالتو بويبلو نويفو بولاية دورانغو (شرق).- الولايات المتحدة الامريكية ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997م.08 أكتوبر 2017 م- تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم " روسيا 2018" وذلك بفوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب بالإسكندرية .10 أكتوبر 2017 م- تحطمت طائرة روسية من طراز (سوخوي-24 ) جراء انزلاقها من على المدرج عند إقلاعها من قاعدة حميميم الجوية في سوريا ولقي طاقم الطائرة الحربية حتفهم في الحادث.- قتل ثلاثة جنود فيما أصيب سبعة آخرون إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة لقوات الأمن الباكستانية بمقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان .- قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 25 آخرين في أحداث شغب شارك بها نحو 250 سجينا بسجن في شمال المكسيك.11 أكتوبر 2017 م- وزارة الخارجية الأمريكية تتهم إيران بتمويل حزب الله اللبناني وتعلن عن مكافاة مالية للقبض على اثنين من قادة الحزب .- ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار (ماريا) في إقليم بورتوريكو إلى 44 قتيلاً بعد ثلاثة أسابيع على اجتياح الإعصار المدمر الجزيرة الاميركية.12 أكتوبر 2017 م- توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين،، إلى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وذلك برعاية مصرية، استنادا إلى ما توصلت إليه الحركتين في الاتفاق الذي وقع بالقاهرة يوم الرابع من مايو 2011.- لقي 37 شخصا مصرعهم ، وعد 40 آخرين في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في الأقاليم الشمالية والوسطى في فيتنام .- إصابة اربعه اشخاص بحريق شب في أحد مواقع العمل بحقل برقان بالكويت .- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر .13 أكتوبر 2017 م- ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات فيتنام إلى 54 شخصا فيما عد 39 آخرين في عداد المفقودين جراء فيضانات مدمرة اجتاحت شمال ووسط فيتنام .- لقي 31 شخصاً مصرعهم جراء حرائق اندلعت في كاليفورنيا ودمرت أكثر من 76 ألف هكتار من الاراضي في حرائق تعد الأسوء في تاريخ الولاية الأمريكية.- البيت الأبيض يعلن في بيان صحفي أبرز نقاط الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي حيال التعامل مع الخطر المتزايد للنظام الإيراني .14 أكتوبر 2017 م- ارتفعت حصيلة الوفيات إثر الفيضانات العارمة التي اجتاحت وسط وشمال فيتنام إلى 60 شخصا، فيما ما يزال 37 شخصا في عداد المفقودين، كما يتلقى 31 شخصا العلاج من إصابات تعرضوا لها.- لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما أصيب ستة آخرون جراء سقوط طائرة شحن صغيرة تحمل شحنة للجيش الفرنسي في البحر قبالة ساحل العاج .- مقتل 276 شخصا واصابة 300 اخرين، في انفجار شاحنة مفخخة في شارع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو .// يتبع //09:48ت م

15 أكتوبر 2017 م- مقتل 24 ارهابيًا و 6 من أفراد القوات المسلحة المصرية بسيناء وذلك بعد التصدي لمحاولة ارهابية فاشله استهدفت نقاط تفتيش.16 أكتوبر 2017 م- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يصل إلى الرياض .17 أكتوبر 2017 م- ارتفعت حصيلة حادث اصطدام مركب لمهاجرين غير شرعيين بخافرة لجيش البحر التونسي إلى 45 قتيلا .- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة.18 أكتوبر 2017 م- رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يُشدد على ضرورة طرد الوفد الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي وذلك اثناء مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في سانت بطرسبورغ الروسية .- السلطات القطرية تجمد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وتنتهك حرمه أملاكهما الخاصة .19 أكتوبر 2017 م- قتل 43 جندياً أفغانياً في هجوم مسلح نفذته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في غرب ولاية قندهار.- أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستمضي قدمًا في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا بعد دقائق فقط على تلويح رئيس الإقليم بإعلان الاستقلال من جانب واحد.- الإمارات العربية المتحدة تشهد استحداث مناصب وزارية جديدة خلال التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية وهي وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم المتقدمة ووزير دولة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي .20 أكتوبر 2017 م- قتل 32 شخصًا على الأقل فيما أصيب 41 آخرون بجروح ، في اعتداء انتحاري استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية .- المملكة العربية السعودية تبارك تحرير مدينة الرقة من قبضة داعش الإرهابي.- أعلنت الداخلية المصرية مقتل 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين خلال مداهمة الوكر الإرهابي بطريق الواحات بمحافظة الجيزة المصرية .21 أكتوبر 2017 م- أعلنت السلطات الماليزية فقدان 20 عاملاً تحت الأنقاض، جراء انهيار أرضي في ولاية بينانج بشمال ماليزيا.- دولة الكويت تعلن استضافتها مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.- قتل 12 عنصرًا من قوات الأمن في النيجر في هجوم استهدف مركزًا للشرطة ، في ايورو على بعد مئتي كيلومتر جنوب غربي العاصمة نيامي .- قتل 15 جنديًا من متدربي الجيش الأفغاني في هجوم انتحاري استهدف شاحنة تغادر أكاديمية عسكرية .- وصول دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق إلى الرياض .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر العوجا بالدرعية ، دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق.22 أكتوبر 2017م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.- الرئيس السوداني عمر حسن البشير يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت .- ائتلاف الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري يفوز في الانتخابات التشريعية الجزئية .// يتبع //09:48ت م

23 أكتوبر 2017 م- بدأت في جنيف أعمال المؤتمر الدولي للمانحين ، لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية لمسلمي الروهينجا ، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اوتشا ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ، برعاية دولة الكويت والاتحاد الأوروبي.- المملكة العربية السعودية تعرب عن أسفها لاستناد مقرري جهة دولية مرموقة مثل الأمم المتحدة على الصحف الصفراء لتكون مرجعا يستمدون منه المعلومات في التقارير التي يصدرونها.24 أكتوبر 2017م- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع "نيوم".- أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاحها في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ عمليات موجهة ضد رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة.- رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اوغستو بيكالي يعلن عن تخصيص الاتحاد 150 مليون يورو لليمن للثلاث سنوات القادمة.- فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان يصل إلى الرياض ، في زيارة رسمية للمملكة.27 أكتوبر 2017 م- قتلت قوات الأمن المصرية 12 إرهابياً خلال اشتباكات عنيفة بطريق الواحات نطاق محافظة الوادي الجديد.- قياده قوات تحالف دعم الشرعية باليمن تعلن عن استهداف المليشيات الحوثية مجمعاً سكنياً في إحدى القرى الحدودية التابعة لنجران وذلك باطلاق صاروخ باليستي من داخل الاراضي اليمنية .- أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين عن وقوع عمل إرهابي استهدف حافلة لنقل الشرطة على شارع خليفة بن سلمان بالقرب من منطقة جدحفص .- الحكومة البريطانية تعلن عن أنها لن تعترف باستقلال إقليم كاتلونيا الأسباني.- أقالت إسبانيا حكومة إقليم كتالونيا وحلت البرلمان هناك ودعت لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم في 21 ديسمبر القادم في محاولة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تمر بها إسبانيا في 40 عامًا.- باكستان تعلن عن إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار انتهكت أجوائها .28 أكتوبر 2017 م- حقق منتخب إنجلترا لقبه الأول في كأس العالم تحت 17 عاما في كرة القدم، بعدما قلبت تأخرها بهدفين أمام إسبانيا إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في النهائي في الهند.29 أكتوبر 2017 م- قتل 13 مدنيًا وأصيب أكثر من 22 آخرون بينهم أطفال في قصف مدفعي لقوات نظام الأسد على بلدات الغوطة شرق دمشق.- قتل 14عنصرًا من الميليشيا الانقلابية في هجمات للجيش اليمني بمديرية نهم شرقي صنعاء .- بدأت في الرياض، أعمال اجتماع أصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن .30 أكتوبر 2017 م- بدأت في العاصمة الكازاخستانية أستانا جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين للقوات المعارضة السورية ستتركز بصورة خاصة حول الوضع الإنساني الذي يثير مخاوف متزايدة.- أصدر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء.ويكلفها بتصريف الأعمال .- إعلان فوز أوهورو كينياتا بالانتخابات الرئاسية الكينية .- الخطوط السعودية تدشن ، رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية بعد توقف استمر (27) عاما.- استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب 13 آخرون على الأقل ، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف نفقًا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.31 أكتوبر 2017 م- استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله .- المحكمة الدستورية الإسبانية تعلق إعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد .- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار وقع في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية .// يتبع //09:48ت م

أحداث شهر 11 - 2017م ، 01 نوفمبر 2017 م- أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر أمراً أميريا بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد في قصر اليمامة بالرياض ، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا.- شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، وفخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا توقيع مشروع برنامج تعاون ومذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا.- الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شرق العاصمة صنعاء.- لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 90 آخرون جراء انفجار بمحطة لشركة للطاقة الحرارية في منطقة راي بارلي بولاية أوتار براديش شمالي الهند.02 نوفمبر 2017 م- المملكة العربية السعودية تعرب عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية .03 نوفمبر 2017 م- القوات العراقية تبدأ عملية اقتحام مدينة القائم من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بأقصى غربي العراق.4 نوفمبر 2017م- رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن استقالته من الحكومة اللبنانية.- قيادة قوات تحالف دعم الشرعية باليمن توضح أن استهداف موقع مجاور لسوق علاف هدف عسكري مشروع لعناصر ميليشيا الحوثي المسلّحة ويضم خبراء صواريخ من مجموعة ألوية الصواريخ .- لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم بعدما اجتاح الإعصار دامري وسط فيتنام وجنوبها .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخًا بالستيًّا أطلق من داخل الاراضي اليمنية باتجاه الرياض .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ زيارة إلى اليابان، في أولى محطات جولته الأسيوية التي تشمل خمس دول.// يتبع //09:48ت م

05 نوفمبر 2017 م- ارتفعت حصيلة ضحايا الاعصار "دامري" الذي اجتاح الفليبين إلى 49 شخصًا على الاقل وفُقد العشرات في وسط فييتنام وجنوبها.- نجاح فصل التوأم السوداني جود وجنى في عملية استغرقت 9 ساعات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض .- اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل شخص واحد, واصابة 16 اخرين بجروح, في تفجير انتحاري مزدوج وسط مدينة كركوك .- المملكة العربية السعودية تعلن عن قائمة تضم ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، كما تعلن عن مكافآت مالية ، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم .- قيادة التحالف تصدر بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية مستهدفة المملكة وتثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.- سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الامريكية .06 نوفمبر 2017 م- استهداف مبنى إدارة البحث الجنائي التابع لشرطة عدن باليمن بعملية ارهابية نتج عنها 18 قتيلاً و35 جريحاً.- أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق .- فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يصل إلى الرياض .- قتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 11 آخرون في مواجهات اندلعت مع الجيش الوطني جنوب شرق تعز .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب مبلغ أربعة مليارات دولار إضافية لبرامج الدفاع الصاروخي، من أجل مواجهة "تهديد" كوريا الشمالية .07 نوفمبر 2017 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعقد - حفظه الله - في قصره بالرياض جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.9 نوفمبر 2017م- اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية فور وصوله الرياض في زيارة للمملكة .- الولايات المتحدة الامريكية تنفذ ضربة جوية ضد حركة الشباب الإرهابية في الصومال ما اسفر عن مقتل عدد كبير منهم .11 نوفمبر 2017 م- وفاة 18 شخصًا جراء تفشي الكوليرا في تنزانيا لا.12 نوفمبر 2017 م- تحطم مروحية عسكرية عراقية في محافظة واسط جنوب شرقي بغداد أثناء طلعة تدريبية, ومقتل جميع طاقمها المكون من سبعة أفراد.- افتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل وذلك على مسرح قصر بيان، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس .- سقوط ثمانية قتلى و 425 جريحا جراء زلزال ضرب المحافظات العراقية و من بينها العاصمة بغداد, وكانت شدته في محافظة السليمانية بقوة أكثر من سبع درجات على مقياس ريختر.- مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حفل موسيقي في مدينة بانجي عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى .// يتبع //09:48ت م

13 نوفمبر 2017 م- غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يصل إلى الرياض .- ايطاليا تخرج من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم في روسيا 2018 ، بعد تعادلها سلبيا مع السويد .- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل الى الكويت .- مقتل 53 شخصا جراء غارات جوية استهدفت سوقًا في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، التي تقع ضمن من ما يسمى بمناطق خفض التصعيد.14 نوفمبر 2017م- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض بيل جيتس ويستعرضان البرامج والمشاريع التنموية المشتركة وفرص الاستثمار .- مجموعة من الجنود يسيطرون على مقر هيئة البث الرسمية في زيمبابوي .15 نوفمبر 2017 م- لقي ستة أشخاص مصرعهم فيما تم انقاذ طفلة جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي .- قتل أكثر من 45 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي ، بينما تم تحرير13 قرية من سيطرة التنظيم إثر عمليات عسكرية في منطقتي الجزيرة وأعالي الفرات العراقية .- قوات الأمن السودانية تحرر امرأة سويسرية بعد أكثر من شهر على اختطافها في منطقة دارفور.16 نوفمبر 2017م- مجلس الأمن الدولي يخفق، في اعتماد أي من مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا، حول آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا.- الشرطة البريطانية تعلن عن الحصيلة النهائية لضحايا الحريق الذي وقع في برج غرينفيل السكني في لندن شهر يونيو ، حيث بلغت 71 قتيلا، في حين نجا 223 آخرين.- الكونغرس الأميركي يوافق على إنفاق عسكري بقيمة 700 مليار دولار لعام 2018 .بما يتجاوز ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب به.17 نوفمبر 2017 م- روسيا تستخدم حق النقض ضد تمديد التحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية بسورية .18 نوفمبر 2017 م- فقدان الاتصال بغواصة عسكرية أرجنتينية على متنها 44 شخصًا .- اصطدام سفينة تجارية يابانية بالمدمرة الامريكية(بينفولد) خلال تدريب قبالة وسط اليابان .- قُتل 19 شخصًا وجرح 8 آخرون في بكين داخل منزل نشب فيه حريق.19 نوفمبر 2017 م- بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك لبحث التهديدات الإيرانية للدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي واتخاذ ما يلزم حيال ذلك .- قوات الجيش اليمني تحكم سيطرتها على ثلاثة مواقع جديدة في منطقة نهم شرقي العاصمة صنعاء.// يتبع //09:49ت م

20 نوفمبر 2017 م- بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى قبرص .- عقد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم والوفد الرسمي المرافق له الذي يزور الكويت .- المحكمة الاتحادية العليا العراقية تقضي بعدم دستورية الاستفتاء الذي اجري في إقليم كردستان العراق .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تصنيف الولايات المتحدة لكوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب.21 نوفمبر 2017 م- منظمة العفو الدولية تتهم حكومة ميانمار بممارسة الفصل العنصري بسبب تعاملها مع مسلمي الروهينجا .- قتل 50 شخصًا في هجوم انتحاري في موبي بشمال شرق نيجيريا عندما فجر انتحاري حزامًا ناسفًا داخل مسجد .- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على 13 شركة وكيانًا كوريًا شماليًا وصينيًا متركزين في قطاعي النقل البحري والتجارة، لعرقلة تمويل البرامج الصاروخية والنووية لحكومة بيونغ يانغ.22 نوفمبر 2017 م- تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 11 شخصا في بحر الفلبين بينما كانت في طريقها إلى حاملة للطائرات .- قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تستجيب لطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح بإخلاء خمسة أشخاص من موظفيها لاعتبارات إنسانية طبية .- قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقرر إعادة فتح ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء .وذلك بعد الإجراءات التي اعقبت استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بصاروخ بالستي إيراني الصنع تم تهريبه للداخل اليمني.3 نوفمبر 2017 م- الأمن المصري يُعلن ضبط 9 إرهابيين من تنظيم يسمي "لواء الثورة" ومقتل 3 آخرين قبل ارتكابهم أعمال عدائية ضد الدولة .- البيان الختامي للمؤتمر الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية المنعقد بالرياض يؤكد على التمسك بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها ، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دول متعددة القوميات والثقافات .24 نوفمبر 2017 م- مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة جراء خروج قطار عن مساره بشمال الهند .// يتبع //09:49ت م

24 نوفمبر 2017 م- رئيس زيمبابوي الجديد ايمرسون منانجاجوا، يؤدي اليمين الدستورية خلفًا لروبرت موجابي الذى قاد البلاد الواقعة في الجنوب الإفريقي منذ 37 عامًا.- ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم إرهابي استهدف أحد المساجد بحي الروضة بمدينة العريش شمال سيناء إلى 235 قتيلا وإصابة 130 آخرين.25 نوفمبر 2017 م- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو عشرين بينهم عدد من رجال الأمن جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة قائد قوات فيلق حرس الحدود في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.26 نوفمبر 2017 م- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يفتتح - حفظه الله - ، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت شعار " متحالفون ضد الإرهاب " ، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.27 نوفمبر 2017 م- قتل ستة من مسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فيما أصيب 9 آخرون بينهم قيادي ميداني إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة مريس بمحافظة الضالع .- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة إلى بوركينا فاسو تستغرق ثلاثة أيام في جولة أفريقية تشمل ساحل العاج وغانا.28 نوفمبر 2017 م-أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا جديدًا وفقًا لما أعلنه رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي، بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وإعلانها دولة راعية للإرهاب.29 نوفمبر 2017 م- مقتل 19 شخصا جراء إعصار ضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا ، مما تسبب في انهيارات أرضية.- دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تصل الى الرياض في زيارة للمملكة.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.30 نوفمبر 2017 م- لقي نحو 15 عنصرًا من ميليشيا الانقلابيين مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بجبهتي المصلوب والمتون بمحافظة الجوف اليمنية.- قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخًا باليستيًّا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط دون وقوع خسائر .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في مدينة واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.// يتبع //09:49ت م

أحداث شهر 12 - 2017م ، 01 ديسمبر 2017 م- اقامة قرعة كأس العالم 2018 بروسيا والمنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع مصر وروسيا والأوروغواي ، والمنتخب السعودي يخوض المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا في 14 يونيو على ملعب لوجنيكي في موسكو.- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.3 ديسمبر 2017 م- قتل ستة أشخاص على الأقل في اعتداء انتحاري استهدف تجمعًا لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني في جلال آباد .04 ديسمبر 2017 م- بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ، اجتماع الدورة ال144 تحضيرا لأعمال الدورة ال38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للدول الخليج العربية .- مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح خلال الاشتباكات مع جماعة الحوثي في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء ،وذلك بعد ساعات من تفجير الحوثيين لمنزل صالح وسط صنعاء بعد اقتحامه والسيطرة عليه مع منازل أخرى لأقاربه.- بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب .05 ديسمبر 2017 م- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بفتح تحقيقات جنائية دولية في الانتهاكات المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار ، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية .- لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح جراء انفجار وقع في "مير علي" كبرى مدن مقاطعة شمال وزيرستان الواقعة بالحزام القبلي شمال غربي باكستان .- بدء أعمال الدورة ( 38 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت .6 ديسمبر 2017 م- استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان , رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو الذي يزور الكويت .- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.والرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية .- المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية تعرب عن استنكارها واسفها الشديد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها .07 ديسمبر 2017 م- البرلمان العربي يدعو إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .08 ديسمبر 2017 م- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، موجهاً أوامره بالمساعدة الاتحادية لاستكمال جهود الاستجابة بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن حرائق الغابات .- شهد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مدينة سابيتا الروسية، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الاحتفال بأول حمولة من مشروع (يامال) للغاز الطبيعي المسال، أكبر مشروع روسي من حيث الاستثمار، والأول من نوعه في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، بإنتاج يصل إلى 5.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.- لقي سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمال وشرق مدينة تعز.// يتبع //09:49ت م

09 ديسمبر 2017 م- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرحب بالإجماع الدولي الكبير المندد بالقرار الأميركي باعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والذي شهدته جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بمدينة نيويورك لمناقشة القرار الأميركي.- شهيدان و1114 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينيين ،عقب القرار الامريكي باعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل .- أعلن العراق رسمياً تحرير أراضيه كافة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي , وإحكام سيطرته على حدوده الدولية مع سوريا .- الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية .- مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يؤكد رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) ونقل سفارتها إليها، وإدانته، واعتباره قراراً باطلاً وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة .10 ديسمبر 2017 م- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 1250 فلسطينيًا أصيبوا بينها 150 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.11 ديسمبر 2017 م- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يصدر، مرسومًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة .- بدء أعمال مؤتمر المصالحة العراقية عبر مؤتمر النخب الوطنية التمهيدي .- البرلمان العربي يدعو لعقد قمة عربية استثنائية طارئة لوضع خطة عمل عربية للتصدي للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس وإبطال مضمون الاعتراف بالقدس عاصمة لقوة الاحتلال .- مصر وروسيا توقعان على اتفاق بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي.13 ديسمبر 2017 م- إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة - بدأت في مدينة إسطنبول ، قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة حول القدس، برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء.- البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي "إعلان إسطنبول" ، يرفض بيان الإدارة الأمريكية بشأن القدس الشريف ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقيان في الرياض ، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح العقيد محمد عبدالله اليدومي، وأمين عام الحزب الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي.- معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع دول الساحل G5 في العاصمة الفرنسية باريس و يعلن دعم المملكة لإطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي بمبلغ 100 مليون يورو .// يتبع //09:49ت م

14 ديسمبر 2017 م- تحطم طائرة ركاب على متنها 25 شخصًا في كندا بعد فترة قصيرة من إقلاعها .- وقوع تفجير انتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو خلال عرض عسكري والضحايا 13 فردا من الشرطة .- المملكة العربية السعودية ترحب بقرار الأمم المتحدة، والموقف الأمريكي بشأن إدانة تدخلات ونشاطات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة .15 ديسمبر 2017 م- رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد تفتتح أعلى خط قطارات معلق في العالم من أحد منتجعات جبال الألب.- إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مسيرة في بيت لحم منددة بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .16 ديسمبر 2017 م- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 15 آخرون إثر انهيار طيني تسببت فيه الأمطار الغزيرة والفيضانات بالقرب من مدينة تشايتن بجنوب تشيلي.17 ديسمبر 2017 م- لقي تسعه أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من خمسين شخصا بينهم نساء وأطفال جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشتسان جنوب غرب باكستان.- أكدت وزارة الدفاع الروسية ، أن "قوات الصواريخ الاستراتيجية" تعتزم اختبار 12 صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات خلال العام 2018.- عاصفة تودي بحياة 33 شخصًا في الفلبين .- مقتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا أثناء محاولته الهجوم على منزل عائلة مسؤول محلي سابق في ناحية القيارة جنوب الموصل بالعراق .- إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة .18 ديسمبر 2017 م- عشرات المستوطنين اليهود يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى ، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .- الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن يحققان انتصارات عسكرية جديدة شملت تحرير مواقع استراتيجية بعد معارك مع ملشييا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران بمديرية عسيلان إلى الغرب من محافظة شبوة .- انطلاق أعمال المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت بمدينة جنيف بمشاركة أكثر من ألفي شخص من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين .- قتل ثلاثون عنصرًا من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران فيما أصيب العشرات ، إثر مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني بمديرية نهم شرق صنعاء نجم عنها تحرير عدد من المواقع المهمة .- قتلى وجرحى في حادث انحراف قطار عن مساره بولاية واشنطن الأمريكية .- الأمم المتحدة تؤكد أن القدس تعد قضية وضع نهائي يتعين حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة.- احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.19 ديسمبر 2017 م- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن عن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي ، ويرفض الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015, مبيناً أن إدارته فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض .- إقرار ميزانية العام 2018م للملكة العربية السعودية كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة التي يقدر حجم الايرادات فيها بنحو 783 مليار ريال والمصروفات 978 مليار ريال فيما يقدر العجز بنحو 195 مليار ريال.// يتبع //09:49ت م

20 ديسمبر 2017 م- قيادة التحالف تعلن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة 30 يوما.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد في قصره بالرياض جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني.- قتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين بجروح عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا في طريق مخصص للدراجات على نهر هدسون بمنطقة مانهاتن الأمريكية.21 ديسمبر 2017 م- لقي13 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم وجُرح سبعة آخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة العقبة بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.- إصابة 15 شخصًا بحادث دهس في محطة قطار رئيسية في ملبورن باستراليا .والسلطات تقبض على سائق المركبة .22 ديسمبر 2017 م- فجر مجهولون عبوة ناسفة أمام مبنى محكمة أثينا الابتدائية وسط العاصمة اليونانية .- انطلاق دورة كأس الخليج العربي الـ 23 في الكويت بمباراة بين المنتخبين السعودي والكويتي على استاذ جابر الدولي ضمن المجموعة الأولى للمسابقة وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي 2-1 .- استشهاد فلسطيني وإصابة 92 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات بقطاع غزة .23 ديسمبر 2017 م- لقي أكثر من 200 شخصًا مصرعهم، عندما اجتاحت العاصفة الاستوائية "تمبين" جنوب الفيليبين.- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة لحماية وسلامة أراضيها.- الصين تطلق قمرًا صناعيًا لأغراض استكشاف الأرض .- قتل 27 شخصًا وأصيب آخرون، بعد أن سقطت حافلة في نهر بولاية راجستان شمال غرب الهند .- نجحت اليابان في إطلاق قمرين صناعيين إلى مدارات مختلفة، في سابقة تحدث للمرة الأولى باليابان.- أعلن الجيش الوطني اليمني تحرير مناطق استراتيجية شرقي العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران .- قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح إثر إطلاق نار من مجهولين على أحد المقاهي في قرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة المصرية.24 ديسمبر 2017 م- لقي 37 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر حريق في مركز تجاري بمدينة دافاو جنوب الفلبين.- قُتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من الميليشيات الحوثية ، وأصيب العشرات في غارات جوية استهدفت تجمعات لها في مديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء.- السودان وتركيا توقعان على 12 اتفاقية للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والخدمات .25 ديسمبر 2017 م- افتتاح بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.- أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في مملكة البحرين، حكم الإعدام والسجن 15 سنة، بحق ستة مدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى الإرهابية.26 ديسمبر 2017 م- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يعلن أن بلاده بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في قاعدتي طرطوس وحميميم بسوريا.- قتل إمام مسجد وأصيب ثمانية آخرين إثر انفجار وقع داخل مسجد بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان.- أنقذ خفر السواحل الإيطالي، أكثر من 250 شخصًا إثر عمليات إغاثة لمهاجرين غير شرعيين قادمين عبر البحر المتوسط من ليبيا .27 ديسمبر 2017 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم .- لقي قائد طائرة تدريب تابعة للكلية الجوية في بورتسودان شرقي السودان مصرعه أثر سقوط الطائرة التي كان على متنها .ــ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين أحكامًا بإسقاط الجنسية والسجن المؤبد على 11 متهمًا في قضية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية .ــ التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته لتونس.ــــ التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم.ــــــ سمو ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم .// انتهى //09:49ت م