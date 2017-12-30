إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد الجمعيات الإسلامية والأحزاب السياسية في باكستان دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها لقرار الولايات المتحدة بشأن القدس.وأشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء باكستان للحد من وقوع أعمال إرهابية خلال احتفالات بداية العام الجديد.وعرجت على نجاح أجهزة الأمن الباكستانية في اعتقال أحد جواسيس المخابرات الأفغانية من إقليم بلوشستان.وأخبرت عن تأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان إثر تساقط الثلوج بكثافة وتسببها في إغلاق الطرق وهبوط درجة الحرارة دون الصفر.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء المظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية احتجاجاً على الغلاء وتراجع الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني.وتابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وعمليات القصف التي تنفذها القوات الأفغانية على معاقل التنظيمات الإرهابية.كما تطرقت إلى مقتل وإصابة العشرات جراء حريق هائل شب في مجمع سكني بمدينة مومباي الهندية.// انتهى //10:04ت م