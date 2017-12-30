بيروت 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسكشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن توثيقها انتهاكات جسدية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وقالت المجموعة في بيان اليوم أنها وثقت حتى اليوم 35 لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري فيما قضى 440 لاجئ بينهم أطفال وكبار في السن.وذكرت المجموعة في بيانها أن "الأجهزة الأمنية العاملة مع نظام الأسد سلّمت للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية إلا أن ذويهم يرفضوا الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش عناصر الأمن".وأكدت المجموعة على أن "اللاجئة الفلسطينية تعرضت في سجون النظام السوري لكافة أشكال التعذيب والقهر حيث نقلت المجموعة شهادة لمعتقلات فلسطينيات تروي فيها عن ممارسات عناصر أمن النظام التي وصفتها بالإجرامية مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص بدءاً من الصعق بالكهرباء والضرب بالسياط والعصي الحديدية".وأشار فريق الرصد في المجموعة إلى أن نظام الأسد يواصل الإخفاء القسري بحق أكثر من 1644 في السجون وأفرع الأمن بينهم إناث.// انتهى //19:02ت م