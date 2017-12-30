عدن 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسأشاد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، بما حققه الجيش الوطني اليمني من انتصارات ضد الانقلابيين الموالين لإيران.وتفقد المقدشي الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة نهم شرق صنعاء، واطلع على سير العمليات العسكرية فيها، مؤكداً على ضرورة رفع الجهوزية القتالية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.وعقد المقدشي اجتماعاً بالقادة العسكريين في الجيش الوطني والتحالف العربي واستمع إلى إيجاز حول سير العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية للوحدات في المنطقة، واطلع على الأوضاع في الجبهات ودعم جهود إعادة بناء المؤسسة العسكرية.// انتهى //19:02ت م