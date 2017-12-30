الباحة 12 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 30 ديسمبر 2017م واستطلق بلدية محافظة المندق بمنطقة الباحة، الثلاثاء القادم مبادرة "ازرع شجرة"، بحضور محافظ المندق صالح بن محمد القلطي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.وأوضح مدير إدارة الخدمات العامة المهندس احمد بن يحيى الزهراني وجّه بتفعيل دور المشتل واستحداث مبادرة نحو زراعة الشجرة في المحافظة والتركيز على الشتلات ذات المدلول الجمالي والقيمة الزراعية .وأبان أن قسم الحدائق سيؤمن الشتلات من مشتل البلدية والذي يضم عدد كبير من الشتلات المتنوعة، مشيراً الى أنه قد تم توجيه الدعوات للإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع التعليم بالمحافظة للمساهمة والمشاركة الميدانية في تحقيق نجاح هذه المبادرة التي تهدف الى زراعة ما يُقارب 1000 شتلة في أرجاء المحافظة مع التركيز الكامل على منتزه الخلب الذي يجري العمل فيه حتى يكون جاهزا أمام المصطافين والزوار خلال صيف المندق القادم، وكذلك زراعة بعض المواقع التي تعرضت لحرائق النيران مما أدى الى تلفيات كبيرة بالغطاء النباتي.ونوه مدير إدارة الخدمات العامة أن المبادرة ستستمر لمدة 60 يوماً يتخللها معارض وزيارات لطلاب المدارس، ونشر ثقافة الزراعة والمحافظة على الغطاء النباتي في كامل جغرافية المحافظة .//انتهى//19:04ت م