الرياض 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد الأمين لجياد الإنتاج والمستورد.ولدى وصول سمو ولي العهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع .وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي .وعقب نهاية الشوط التاسع سلم سمو ولي العهد كأس سموه لخيل الإنتاج لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "الشملي" بالمركز الأول لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.كما سلم سمو ولي العهد بعد نهاية الشوط العاشر كأس سموه لخيل المستوردة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد روسينباوم بالمركز الأول لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.وقد أعرب سمو ولي العهد عن تهنئته لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمناسبة فوز الجوادين "الشملي" و"روسينباوم" بكأسي سموه.فيما عبر الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عن شكره لسمو ولي العهد على تشريفه ورعايته حفل الفروسية هذا المساء، وما تحظى به الفروسية من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .// انتهى //20:18ت م