المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 30 ديسمبر 2017م واستشتهر موائد الطعام بمنطقة المدينة المنورة بأكلات شعبية تحتوي على عناصر غذائية عديدة مفيدة حيث تعد من أغنى الموائد المليئة بالفيتامينات نظرًا لارتفاع قيمتها الصحية وتنوع فوائدها الغذائية مما جعل هذه الأكلات مناسبة لتنشيط الذاكرة وخاصة في فترة الامتحانات للطلاب والطالبات.وذكرت الشيف نجوى الاحمدي أم محمد المتخصصة في الأكلات المدينية وخاصة الشعبية أن منطقة المدينة المنورة مشهورة بتنوع أكلاتها نظرًا لتنوع الثقافات فيها فهي تجمع الكثير من الثقافات وخاصة فيما يخص الأكلات المختلفة.وأضافت الأحمدي هذه القترة مقبلين على اختبارات الترم الأول لطلابنا وطالباتنا ونحن في موسم الشتاء فهناك أكلات ومشروبات سريعة ومفيدة ومغذية في نفس الوقت تساعدهم على تنشيط الذاكرة وسرعة الاستذكار وتعطيهم الإحساس بالدفء في الأجواء الباردة ومكوناتها موجودة في كل بيت.وذكرت من هذه الأكلات التي يفضل الإكثار منها في هذه الفترة الحيسة وتصنع من التمر ، والعصيدة وتصنع من الدقيق ، والحلاوة التركية وتصنع من الدقيق المحمس والماء وماء الورد ، والعريكة وتصنع من الفطير بالعسل أو السكر والقشطة والموز ، والمفروكة وتصنع من دقيق الحب.وأشارت الأحمدي إلى أن شرب الشوربة بمختلف أنواعها مفيد جدًا كشوربة العدس وشوربة الحب وشوربة الفريك وشوربة الخضار والششبرك البيضاء والحمراء.ومن الأكلات الساخنة الرز السليق وفتة المقادم والرز بالعدس مع السمك الذي يقدم ساخنًا جدًا مع السمك المقلي ، ومن المشروبات مشروب السحلب ويصنع من الحليب ، والسحلب والزنجبيل والمكسرات وتوضع به إضافات حسب الرغبة ، ومشروب الحليب الساخن بالزنجبيل, والشاي بالزنجبيل.وأضافت في أجواء الاختبارات يشعر الطلاب بالجوع خاصة مع فصل الشتاء ويكثرون من الوجبات الخفيفة السريعة التي تضر بصحتهم ولا تفيدهم في وقت المذاكرة فيفضل على أولياء الأمور وخاصة الأم الانتباه للوجبات المقدمة لهم واستبدالها بالأكلات الصحية الغنية فهناك بعض الوجبات السريعة الصحية التي تبقى فترة طويلة كالأكلات التي يدخل في تكوينها التمور بأنواعها كالحيسة حتى لا تحتاج الى أن تحفظ بالثلاجة بل ممكن توضع في برطمان بجانب الطالب يتناول منها وقت ما شاء.// انتهى //20:24ت م