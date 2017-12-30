الرياض 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسأعلنت وزارة الاسكان اليوم عن بدء إجراءات المعاينة والحجز في أربعة مشاريع جديدة للفلل الجاهزة في كل من عنيزة، النبهانية، صبيا، ورفحاء، بمجموع 1019 وحدة سكنية، وذلك امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة ضمن برنامج "سكني"، حيث خصص في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، ويستهدف تخصيص نحو 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018م.وتتوزع المشاريع الأربعة في 3 مناطق حيث يضم مشروع إسكان عنيزة بمنطقة القصيم 340 فيلا، بمساحات إجمالية للمشروع تبلغ 1,102,125 م2، فيما تبلغ قيمة الفيلا الواحدة في 342 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 1140 ريال، وفي المنطقة ذاتها، تبدأ عملية المعاينة والحجز في مشروع إسكان النبهانية، الذي يتكون من 90 فيلا، بمساحات إجمالية تبلغ 424.779 م2، وبسعر 294 ألف ريال للفيلا، وقسط شهري ميسر يبدأ من 980 ريال.ويتكون مشروع إسكان رفحاء في منطقة الحدود الشمالية من 328 فيلا، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 417.490م2، وبقيمة 336 ألف ريال للفيلا، وبقسط شهري يبدأ من 1120 ريال، فيما تبلغ قيمة الفيلا الواحدة في مشروع صبيا التابع لمنطقة جازان 399 ألف ريال، ويضم المشروع 261 فيلا، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 291.600 م2، وتبدأ الأقساط الشهرية في مشروع صبيا من 1330 ألف ريال.وأكّدت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن جميع المشاريع متكاملة البنية التحتية بما فيها شبكات المياه، والكهرباء والصرف الصحي، وتشمل المرافق والحدائق العامة والمسطحات الخضراء، وتضم أماكن مخصصة للمرافق العامة، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.وأوضحت أن المشاريع الأربعة تأتي امتداداً لما سبق الإعلان عنه خلال الفترة الماضية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، والتي تهدف إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية، وإتاحة الفرصة أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني لتملك الوحدات السكنية المناسبة بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما يتزامن ذلك مع إطلاق العديد من معارض البيع على الخارطة والتي تتواصل في مختلف مناطق المملكة.وبيّنت الوزارة أن عدداً من المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال برنامج "سكني" اكتملت الحجوزات فيها بنسبة 100% من بينها مشاريع الفلل الجاهزة في رماح، والخبر، والمبرز، وبيش، إضافة إلى تحقيق نسب حجوزات عالية في عدد من المشاريع القائمة حالياً كمشروع القنفذة، وصامطة، والأمر ذاته ينطبق على مشاريع البيع على الخارطة حيث اكتمل عدد من المشاريع في الرياض، ورابغ، والدمام، وأبها وخميس مشيط، ونسب حجوزات عالية في مشاريع جدة والدمام وتبوك التي تتواصل الحجوزات فيها خلال هذه الفترة.// انتهى //20:39ت م