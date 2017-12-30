حائل 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على حالة جميع المصابين في حادث الحريق الذي وقع يوم الخميس الماضي في إحدى العمارات السكنية بمدينة حائل .ووجه سموه بمتابعة مراحل علاج المصابين وموافاته بالتقارير عن حالة المصابين أولاً بأول حرصًا على سلامة الجميع من مواطنين ورجال الدفاع المدني.كما أجرى سمو أمير منطقة حائل مكالمة هاتفية مع والد رجل الدفاع المدني المصاب مشعل بن فريح العنزي ، مؤكدًا وقوف سموه معه ومع أسرته ومشاركتهم مشاعرهم تجاه صحة وسلامة هذا البطل ، داعيًا الله له بالشفاء العاجل ، وأن يعود لمواصلة رسالته السامية كأحد رجال الدفاع المدني الذين لا يألون جهدًا في سبيل سلامة الجميع.وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بشجاعة وإخلاص رجل الدفاع المدني المصاب وأنه ضرب مثلًا رائعًا لمدى إخلاص وشجاعة أبناء الوطن وقال سموه : هذا ليس بمستغرب على أبناء هذا الوطن وهذه المنطقة الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة ولسلامة وأمن مجتمعهم، معربًا عن شكره لرجال الدفاع المدني كافة على جهودهم المخلصة في هذه الحريق وغيره ، متمنيًا للجميع التوفيق وللوطن مزيدًا من قوة اللحمة المتينة تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .// انتهى //21:01ت م