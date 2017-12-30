عدن 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسواصلت مليشيا الحوثي الانقلابية قصف منازل المواطني بصواريخ الكاتيوشا بمحافظة البيضاء وسط اليمن .وأكد مدير عام مديرية مسورة، محمد الرصاص في تصريح نقلته " وكالة الأنباء اليمنية " ، أن المليشيا الانقلابية قصفت منازل وممتلكات المواطنين في عزلة دثران بمسورة بشكل هستيري عقب تلقيها هزائم في مديرية ناطع ونعمان على أيدي عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .// انتهى //21:17ت م