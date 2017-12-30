عام / مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قصف منازل المواطنين في البيضاء اليمنية
السبت 1439/4/12 هـ الموافق 2017/12/30 م واس
عدن 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واس
واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية قصف منازل المواطني بصواريخ الكاتيوشا بمحافظة البيضاء وسط اليمن .
وأكد مدير عام مديرية مسورة، محمد الرصاص في تصريح نقلته " وكالة الأنباء اليمنية " ، أن المليشيا الانقلابية قصفت منازل وممتلكات المواطنين في عزلة دثران بمسورة بشكل هستيري عقب تلقيها هزائم في مديرية ناطع ونعمان على أيدي عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .
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21:17ت م