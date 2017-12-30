الرياض 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الفائزين والفائزات بجوائز بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج التي اختتمت منافساتها اليوم في مركز ابكس للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.ونال اللاعب النرويجي ماغنوس كارلسن المركز الأول وكأس بطولة الشطرنج الخاطف، بعدما حقق 16 نقطة، وجاء في المركز الثاني اللاعب الروسي كارياكين سيرجي بـ 14.5 نقطة، وفي المركز الثالث حل اللاعب الهندي أناند فنسيوانتان بـ 14.5 نقطة.وعلى صعيد منافسات السيدات، حققت المركز الأول الجورجية دزانيزي نانا بـ 16.5 نقطة, وجاءت في المركز الثاني الروسية غوينيا فلانتين ومن ثم الصينية جو ون جون في المركز الثالث، بينما ظفر الهندي أناند فنسيوانتان بكأس بطولة الشطرنج السريع وتوج بالمركز الأول بـ 10.5 نقطة، تلاه في المركز الثاني الروسي فيدوساف فلاديمير ومن ثم مواطنه نيبوميناتيشي يان بـ 10.5 نقطة لكلاهما، فيما حققت الصينية جو وان جون المركز الأول في منافسات الشطرنج السريع بعد أن حققت 11.5 نقطة في الشطرنج السريع وجاءت في المركز الثاني الصينية لي تنغ جي بـ 11 نقطة والألمانية باتز إليزابيت حلت في المركز الثالث برصيد 10.30 نقطة.وتم التتويج بحضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بالإنابة، اليوناني جورجيوس ماكروبلس ورئيس الاتحاد السعودي للشطرنج معتز السليمان، وقد بلغ إجمالي الجوائز المالية للفائزين والفائزات في منافستي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف للرجال والسيدات مليوني دولار.// انتهى //21:51ت م