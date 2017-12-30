الرياض 12 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 30 ديسمبر 2017 م واسأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت أن المباراة الودية التي أقيمت اليوم في استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية بين ناديي الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني تحت شعار "السلام ضد الإرهاب"، وخصص دخلها لصالح أسر وأهالي ضحايا الإرهاب فى مصر قد حملت أهدافاً سامية واضحة، ومضامين إنسانية لافتة.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن توجيه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بضرورة دعم ومشاركة الأشقاء في مصر هذه المناسبة انطلاقاً من العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين، وإيماناً منه بضرورة العمل بكافة الوسائل لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الدور الكبير التي تضطلع به المملكة والدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنطقة في تقويض الأعمال الإرهابية، وكل ما يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب فيها، ورغبة من معاليه في إنجاح هذا الحدث الكبير لما يحمل من مضامين متنوعة رياضية، وإنسانية، ووطنية.وقال :"تشرفت بحضور هذه المباراة نيابةً عن معالي الأستاذ تركي آل الشيخ الذي أولى المناسبة اهتمامه الخاص من أجل نجاحها، كما تشرفت بمشاركة الأشقاء في مصر في هذه المباراة التي ترجمت قيمة الرياضة عموماً، وكرة القدم تحديداً في دعم الجوانب الإنسانية، وتعزير الروح الوطنية، ومكافحة كل ما يهدد السلام والأمن والاستقرار بين الشعوب".وامتدح عادل عزت هذه المبادرة التي حملت جملة من رسائل السلام والمحبة والمبادرات الإنسانية التي من خلالها شارك الرياضيون أسر ضحايا الإرهاب في مصر تخفيفاً لمعاناتهم، ودعماً لتضحياتهم.// انتهى //22:01ت م