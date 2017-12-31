أثينا 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسضرب زلزال قوته المبدئية 4.6 درجة، العاصمة اليونانية أثينا صباح اليوم الأحد لكن لم ترد تقارير عن حدوث أضرار.وقال المرصد الوطني في أثينا على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال وقع إلى الغرب من أثينا في الساعة 6:02 صباحا (0402 بتوقيت جرينتش) على عمق خمسة كيلومترات.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال كان على بعد 79 كيلومترا من غرب/شمال غرب أثينا.// انتهى //09:30ت م