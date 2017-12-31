الرياض 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسالتقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس في مقر الوزارة بالرياض , رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، ونائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور الشثري، بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الغرف.وأكّد الدكتور الغفيص في بداية اللقاء، على أهمية الشراكة التي تعمل عليها الوزارة مع كافة قطاعات الأعمال، لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق الخطط والبرامج التي تعمل عليها في مجال توطين فرص العمل في مختلف القطاعات والأنشطة والمهن في سوق العمل.وقال معاليه :" إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدّم الدعم لقطاع الأعمال من ممكنات وتعقد ورش العمل لتعريف القطاع الخاص بتوجهات الوزارة فيما يخص برامج التوطين، كما تقدم برامج تدريبية وتأهيلية للمواطنين والمواطنات، من أجل رفع معدلات التوطين في مختلف القطاعات والأنشطة المستهدفة".من جهة أخرى، قدّم رئيس مجلس الغرف ونائب غرفة الرياض وأعضاء اللجنة الوطنية مجموعة من المقترحات للتوطين الحصري لعدد من الأنشطة في قطاعات الأعمال.حضر اللقاء نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، وعدد من وكلاء الوزارة.// انتهى //09:36ت م