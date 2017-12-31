سكاكا 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسحولت مستشفيات الجوف 63% من العمليات الجراحية إلى جراحة اليوم الواحد، حيث بلغ عدد العمليات التي أجرت خلال شهر نوفمبر 564 عملية جراحية، منها 344 عملية جراحية لليوم الواحد .وأوضحت الصحة بالجوف أن غرف العمليات بمستشفيات الجوف استقبلت 193 حالة روتينية، أجريت لهم عمليات جراحية، وسجل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية، حيث أجرى 228 عملية، فيما أجرى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 90 عملية، وأُجريت بمستشفى الولادة والأطفال 61 عملية، ومستشفى طبرجل العام 90 عملية، وفي مستشفى صوير العام 40 عملية، ومستشفى دومة الجندل 55 عملية.// انتهى //09:52ت م