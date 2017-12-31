عـدن 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسحررت قوات الجيش اليمني موقعًا استراتيجيًا في محافظة البيضاء جنوب صنعاء وذلك في معارك ضد ميلشيا الحوثي الإيرانية.وأشار مصدر ميداني إلى أن قوات الجيش حررت موقع المشواف أحد الموقع الإستراتيجية المطل على قرية المنقطع بمديرية ناطع المجاورة لمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن.وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر الميلشيا وأسر 20 من عناصر الميلشيا.من جهة ثانية دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين في مديرية مكيراس بذات المحافظة إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا إلى مواقع المقاومة الشعبية بجبهة ثره.وقال مصدر في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن المقاومة تصدت لهجوم الميلشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.// انتهى //09:53ت م