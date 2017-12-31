الرياض 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج وِيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:54ت م