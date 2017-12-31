باماكو 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسعين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وزير الدفاع السابق سوميلو بوباي مايغا، رئيسًا للوزراء خلفًا لعبدالله إدريس مايغا الذي قدم استقالته الجمعة بعد قرابة 9 أشهر من توليه للمنصب.وبوباي مايغا هو خامس رئيس للوزراء يعينه الرئيس كيتا الذي انتخب عام 2013 لخمسة أعوام. وكان الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أعلن أمس الأول أنه قبل استقالة رئيس الحكومة عبد الله إدريس مايجا ومجلس وزرائه دون إعلان أسباب الاستقالة، فيما تشير بعض التقارير إلى أنها تندرج ضمن التحضيرات لانتخابات الرئاسة في العام المقبل.// انتهى //09:58ت م