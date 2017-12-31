الأمم المتحدة 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسوصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم ما يجري في إيران بأنه "اختبار" من الشعب للسُلطات، وذلك بعد ثلاثة أيام من التظاهرات الاحتجاجية على الحكومة والأوضاع الاقتصادية .ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هايلي قولها في بيان "الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته" ، معربة عن أملها في أن يحترم النظام الإيراني حقوق الإنسان .// انتهى //19:56ت م