عام / السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة : الشعب الإيراني المقموع يرفع صوته
الأحد 1439/4/13 هـ الموافق 2017/12/31 م واس
الأمم المتحدة 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واس
وصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم ما يجري في إيران بأنه "اختبار" من الشعب للسُلطات، وذلك بعد ثلاثة أيام من التظاهرات الاحتجاجية على الحكومة والأوضاع الاقتصادية .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هايلي قولها في بيان "الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته" ، معربة عن أملها في أن يحترم النظام الإيراني حقوق الإنسان .
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19:56ت م