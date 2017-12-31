سياسي / الحكومة الألمانية تُطالب النظام الإيراني باحترام حقوق المتظاهرين
الأحد 1439/4/13 هـ الموافق 2017/12/31 م واس
برلين 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واس
طالبت الحكومة الألمانية، النظام الإيراني باحترام حقوق المتظاهرين في ظل الاحتجاجات التي تشهدها حاليًا .
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الخارجية الألمانية قولها :" إن الحكومة الألمانية تتابع باهتمام بالغ التقارير عن المظاهرات في مدن مختلفة في إيران" .
ودعت النظام الإيراني إلى احترام حقوق المحتجين والتصرف بشكل متعقل في الوقت نفسه .
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19:56ت م