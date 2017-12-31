برلين 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسطالبت الحكومة الألمانية، النظام الإيراني باحترام حقوق المتظاهرين في ظل الاحتجاجات التي تشهدها حاليًا .ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الخارجية الألمانية قولها :" إن الحكومة الألمانية تتابع باهتمام بالغ التقارير عن المظاهرات في مدن مختلفة في إيران" .ودعت النظام الإيراني إلى احترام حقوق المحتجين والتصرف بشكل متعقل في الوقت نفسه .// انتهى //19:56ت م