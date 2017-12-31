جدة 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسنوّه معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور وائل بن محمد عبدالله عربيات ، بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار، وثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية ، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن ، مشيداً بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي وبالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت العتيق ، مقدماً شكر شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة العربية السعودية.وبدورها أثنت معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية خديجة بوكار أبا إبراهيم ، بتطور خدمات الحج وتحسنها عاماً بعد عام ، مشيدة بالرعاية والاهتمام الذي يجده حجاج ومعتمري بلادها ، وبالخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وبتوسعها في استخدام "التقنية" التي وصفتها بأنها قد سهّلت عليهم أداء مناسكهم ، وحقّقت الانسيابية المطلوبة والشفافية العالية في جميع إجراءاتهم ، وذلك منذ قدومهم للأراضي المقدسة وأثناء إقامتهم وتنقلاتهم فيها ، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم ، بمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية ، ومعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية وبوفدي مكاتب شؤون حجّ الدولتين ، وذلك ضمن إطار جهود وزارة الحج والعمرة في تنفيذ برنامجها السنوي لاستقبال رؤساء وفود مكاتب حج هذا العام لمناقشة الاستعدادات المبكرة لموسم الحج ، والإجراءات والتعليمات المتخذة في هذا الشأن.وفي ختام هذه الاجتماعات ، شكر الدكتور بنتن ، وزير الأوقاف الأردني ووزيرة الشؤون الخارجية النيجيرية على تعاونهما وإشادتهما بنجاح وتميز موسم حج العام الماضي الذي تحقق - بفضل الله وتوفيقه -، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع ضيوف الرحمن ، وبتضافر جميع الجهود والتنسيق والتعاون.وأوضح معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بجهود كبيرة ومستمرة بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.يذكر أن هذه اللقاءات تأتي وفقاً للتوجيهات الكريمة المستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج هذا العام ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة// انتهى //20:03ت م