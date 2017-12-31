لندن 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسانفرد الفرنسي أرسين فينغر ، مدرب نادي أرسنال، بالرقم القياسي لعدد المباريات التي قاد خلالها مدربُ فريقا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.ومع خوضه اليوم مباراته الرقم 811 في البطولة , حقق فينغر , هذا الانجاز مع انطلاق صافرة بداية مباراة فريقه آرسنال ووست بروميتش ألبيون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.وكان فينغر الذي يتولى تدريب أرسنال منذ العام 1996، قد عادل الرقم القياسي الذي يحمله المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون، والبالغ 810 مباريات.وخلال أعوامه العشرة الأولى على رأس الجهاز الفني لآرسنال حقق فينغر لقب الدوري المحلي ثلاث مرات وكأس انكلترا أربع مرات , ولم يحرز أي لقب منذ ذلك الحين، وغاب هذا الموسم عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.// انتهى //20:36ت م