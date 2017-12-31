عام / تواصل المظاهرات في إيران احتجاجًا على المصاعب الاقتصادية وتفشي الفساد في النظام
الأحد 1439/4/13 هـ الموافق 2017/12/31 م واس
طهران 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واس
تواصلت المظاهرات في إيران اليوم، احتجاجًا على المصاعب الاقتصادية وتفشي الفساد في النظام الإيراني .
وذكرت رويترز للأنباء أن الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران استخدمت مدافع المياه في محاولة لقمع المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان الفردوس وسط المدينة .
وعرضت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي هتافات محتجين ضد النظام الإيراني في مدينة خرمدره في إقليم زانجان شمال غربي إيران .
وتحدثت تقارير إعلامية عن وقوع احتجاجات في مدينتي سنندج وكرمانشاه في غرب إيران .
وأشارت أنباء إلى قيام السُلطات الإيرانية باعتقال العشرات من المتظاهرين .
// انتهى //
20:47ت م