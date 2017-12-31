طهران 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واس

تواصلت المظاهرات في إيران اليوم، احتجاجًا على المصاعب الاقتصادية وتفشي الفساد في النظام الإيراني .

وذكرت رويترز للأنباء أن الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران استخدمت مدافع المياه في محاولة لقمع المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان الفردوس وسط المدينة .

وعرضت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي هتافات محتجين ضد النظام الإيراني في مدينة خرمدره في إقليم زانجان شمال غربي إيران .

وتحدثت تقارير إعلامية عن وقوع احتجاجات في مدينتي سنندج وكرمانشاه في غرب إيران .

وأشارت أنباء إلى قيام السُلطات الإيرانية باعتقال العشرات من المتظاهرين .

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