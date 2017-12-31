جيزان 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م واسنظمت غرفة جازان اليوم , زيارة لوفد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية , وذلك ضمن برامج الزيارات التي ينفذها مجلس الإدارة للأعضاء لمختلف المرافق الحيوية بالمنطقة .والتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد صايغ وأعضاء الوفد الزائر , بالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، حيث جرى استعراض أبرز مميزات الاستثمار بمدن الهيئة الملكية من خلال توفر المواد الخام , والموقع الاستراتيجي بالقرب من الموانئ وتوفر البنية التحتية بمواصفات عالمية ووجود مناطق وأحياء سكنية مطورة , فضلا عن توفر الطاقة بأسعار تنافسية.كما اطلع الوفد الزائر على عرض عن رؤية الهيئة الملكية لتكون الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات التحويلية , فضلا عن مراحل عمل الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والمقامة على مساحة 106 كيلومترات مربع , حيث تشمل مشروعات البنية التحتية في مرحلتها الأولى المصفاة ومحطة توليد الكهرباء بالغاز , ومحطة توزيع النفط , والميناء التجاري , ومحطة التحلية ومحطة معالجة المياه , والبنية التحتية للمنطقة السكنية , ومنطقة الصناعات الثانوية ومشروع شاطئ بيش .وتابع أعضاء غرفة جازان ورجال الأعمال كذلك عرضًا عن حجم الاستثمارات الصناعية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والتي تبلغ في مجملها نحو 82 مليار ريال من خلال مجمع مصفاة شركة أرامكو السعودية وشركة صلب ستيل وستيفكو وكريستل وبان آسيا للكيماويات وبان آسيا لصناعة المعدات الثقيلة , ومصفاة الريف للسكر وشركة ثروات جازان الطبية وشركة عبدالله هاشم للغازات الصناعية والزان العربية للصناعات .كما بحث الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان مع رئيس وأعضاء غرفة جازان الصناعات المستهدف توطينها بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتي تشمل صناعات قطع الغيار والصناعات التعدينية والصناعات الالكترونية والصناعات الغذائية , فيما جرى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسبل الاستثمار بالمدينة من خلال المشروعات الاستثمارية المباشرة أو من خلال مشروعات البنى التحتية , فضلا عن الخدمات والتسهيلات التشجيعية التي تقدمها الهيئة الملكية للمستثمرين .// انتهى //21:16ت م