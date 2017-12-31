عدن 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسأقرت الحكومة اليمنية، إنشاء مكتب فني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يتبع وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار وفقا للعرض المقدم من الوزير ياسر الرعيني.وأكدت الحكومة في اجتماع بعدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر دعمها لوزارة الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار والنظر في احتياجاتها تنفيذاً لمخرجات ورفع وعي المجتمع بها، طبقا " لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".وفي شأن آخر، أقرت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع المنح والهبات، حاثة وزارة التخطيط فيها، على ضرورة التنسيق مع البنك الدولي والجهات المانحة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والإغاثية وفقا لمصفوفة الاحتياجات التي قدمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين وإدخال المبالغ المقدمة كمنح وهبات إلى حساباتها .وأعربت الحكومة، عن استغرابها تنفيذ بعض المشاريع وفقا لسياسات لا تخدم الشعب اليمني والحكومة الشرعية دون أن يسمي الجهات المنفذة.. داعية جميع المنظمات الدولية والجهات المانحة بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية بعيدا عن مليشيا الحوثي الإيرانية وفقا للقرارات الدولية.// انتهى //21:19ت م