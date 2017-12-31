المدينة المنورة 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م واسانطلقت اليوم من محافظة العلا أعمال قافلة " نصل إلى قلوبكم " في عامها الثاني بمبادرة من مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب (قلوبنا) .وأوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن حميد الصبحي أن القافلة التي انطلقت من محافظة العلا ستكمل مسيرتها مروراً بخيبر والعيص ووادي الفرع ومن ثم ستعود أدراجها إلى المدينة المنورة لخدمة الأهالي وذلك بحديقة الملك فهد وممشى الهجرة ، ومن ثم ستتوجه إلى محافظة بدر ومنها إلى محافظة مهد الذهب والحناكية وتختتم أعمالها في محافظة ينبع .وبين الصبحي أن القافلة تركز على عدد من أهدافها الاستراتيجية التي وضعت منها تأسيس برنامج الاستشاري الزائر وتأسيس برنامج التحويل العاجل fast track للحالات القلبية ذات الخطورة العالية ، بالإضافة إلى برنامج الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة القلبية وبرنامج المتابعة القلبية لمريض القلب قريبا من مقر سكنه وتأسيس برنامج قلب الأطفال في المحافظات الكبيرة .تجدر الإشارة إلى أن القافلة بدأت أعمالها اليوم بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتقديم الخدمة للأهالي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء .// انتهى //21:29ت م