تونس 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واستمكنت السلطات الأمنية التونسية من القبض على ستة عناصر داعمة ومساندة للجماعات الإرهابية المتحركة في جبال القصرين وسيدي بوزيد.وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إن النيابة العمومية أمرت بحبس ثلاثة من بينهم على ذمة القضاء المختص ، مبينة أنه في مدينة المنستير تمكنت أيضاً القوات الأمنية من القبض على عنصر متطرف على تواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البلاد .// انتهى //22:03ت م