عام / السلطات الأمنية التونسية تلقي القبض على عدد من العناصر الداعمة للإرهاب
الأحد 1439/4/13 هـ الموافق 2017/12/31 م واس
تونس 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واس
تمكنت السلطات الأمنية التونسية من القبض على ستة عناصر داعمة ومساندة للجماعات الإرهابية المتحركة في جبال القصرين وسيدي بوزيد.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إن النيابة العمومية أمرت بحبس ثلاثة من بينهم على ذمة القضاء المختص ، مبينة أنه في مدينة المنستير تمكنت أيضاً القوات الأمنية من القبض على عنصر متطرف على تواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البلاد .
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