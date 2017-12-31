عدن 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسأعلن الجيش اليمني تحريره وبشكل كامل الطريق الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمالي شرق محافظة الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة.وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش التحمت بعد وصولها اليتمة بقوات الجيش المرابطة في البقع ليصبح الطريق الدولي مؤمن وبشكل كامل.وأشار المصدر في تصريح نقله موقع القوات المسلحة اليمنية على شبكة الإنترنت " 26 سبتمبر" إلى أن القوت تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمالي محافظة الجوف.وكان الجيش قد استكمل اليوم تحرير منطقة اليتمة من المليشيا الانقلابية بعد أن حررت سوق شعبيا فيها والمجمع الحكومي في مديرية خب الشعف .وأفاد المصدر أن قوات الجيش أسرت خلال المعارك 52 من عناصر المليشيا واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة و5عربات عسكرية.// انتهى //22:04ت م