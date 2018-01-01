طرابلس 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على أهم الأحداث السياسية والأمنية التى عاشتها البلاد من معاناة وفوضى أمنية وانقسامات سياسية خلال العام المنصرم، مبينة ما آلت إلية الأمور من تأزم سياسي واقتصادي، داعية كافة الأطراف إلى ضرورة إعلاء مصالح الوطن في المصالح الشخصية.وبينت صحف الاثنين في تقارير مطولة عدد الضحايا من المدنيين نتيجة القصف العشوائي في كافة المدن، متمنية أن يكون عام 2018 هو عام السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ربوع ليبيا.وأشادت صحف الصباح بما تحقق على يد الجيش شرق البلاد وغربها ووسطها من القضاء على الإرهاب بكافة أطيافه فيى بنغازي، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت.ونوهت صحف هذا اليوم بما وصفته "المؤامرة الأوروبية" التى كانت تستهدف ليبيا وسيادة أراضيها من خلال الاتهامات بـ (بيع العبيد والاتجار بالبشر)، موضحة أن الهدف كان واضحًا وهو توطين المهاجرين الأفارقة في عدد من مناطق ليبيا، وأن تقوم بدور الشرطي، ومنددة بالمطامع الاستعمارية من قبل أوروبا تجاة ليبيا، على حد تعبيرها.وواصلت صحف ليبيا اهتمامها بالأوضاع الإقليمية والدولية، مشيرة إلى الأوضاع في سوريا والعراق طوال العام المنصرم ومعاناة شعوب المنطقة، كما تطرقت إلى المجازر التي تقوم بها جماعة الحوثى الانقلابية فى اليمن ضد المدنيين العزل فى صنعاء وصعدة وعدة مدن من قتل وتعذيب ومجاعة، ونشرت تقاريرعن الوضع الأمني الهش فى دول الساحل والصحراء الإفريقي.// انتهى //08:52ت م