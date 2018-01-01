الطائف 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسنجح الأطباء بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في تحرير الأمعاء لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً حيث كان يشكو من حالة مغص بطني وإنتفاخ شديد أستدعى تدخل فريق جراحة الجهاز الهضمي وتم الاستكشاف وتبين وجود حالة تسمى انفتال والتواء المعي بمقدار 260درجة تسبب في انسداد الأمعاء .وقد تم عمل اللازم وتحرير الأمعاء واستئصال الجزء المعطوب وإعادة التوصيل بشكل طبيعي حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.// انتهى //08:58ت م