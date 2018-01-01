الرياض 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واستمكن جال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من 28 / 3 / 1439هـ إلى 12/ 4/ 1439هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد 9 أشخاص سعوديي الجنسية و 13 شخصاً من الجنسية الأثيوبية و 7 أشخاص يمنيي الجنسية و 1 شخص واحد صومالي الجنسية.وأَضاف أنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ 422 ,536 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون - بعون الله - للتصدي لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.// انتهى //09:02ت م