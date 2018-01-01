بانكوك 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسذكرت إدارة الوقاية من الكوارث التايلاندية، ان ما لا يقل عن 239 شخصًا لقوا حتفهم جراء حوادث الطرق في جميع أنحاء تايلاند خلال عطلات العام الجديد.ويعتبر هذا الرقم أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل الرقم إلى 280 قتيلا.وقالت السلطات إن نصف الحوادث تقريبًا كان سببها القيادة المسرعة. وكان تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أشار إلى أنه في عام 2015، احتلت تايلاند المرتبة الثانية بعد ليبيا في أعداد وفيات حوادث الطرق.// انتهى //09:14ت م