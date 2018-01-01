القاهرة 14 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 01 يناير 2018 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وعرجت صحف الاثنين على استعادة قوات الجيش اليمني أسلحة ثقيلة بينها صواريخ ومدرعات ودبابات من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية عقب طردها من مناطق واسعة في محافظة الجوف والساحل الغربي.وأبرزت صحف الصباح الاشتباكات التي اندلعت بين النظام السوري وفصائل المعارضة في قرى محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل 21 مدنيًا.وتناقلت تأكيد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة داعش الإرهابي بريت ماكجورك، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سيتخذ إجراءات شرق سوريا وغرب العراق لمنع تكوين نسخة جديدة من التنظيم.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، مقتل 6 وإصابة 11 شخص في هجوم انتحاري خلال مراسم تشييع جنازة شرق أفغانستان.// انتهى //09:15ت م