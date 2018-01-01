الرياض 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسيقوم معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور علي عبدالعال بزيارة رسمية للمملكة غداً ، وذلك تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وسيلتقي معالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له خلال الزيارة كبار المسئولين في المملكة ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ، كما يعقد اجتماعاً رسمياً مع معالي رئيس مجلس الشورى يتركز على زيادة أواصر العلاقات بين البلدين وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة.كما سيقوم معالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة بزيارة عددٍ من الأماكن والمراكز التاريخية في مدينة الرياض وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.ويرافق معالي رئيس مجلس النواب المصري خلال الزيارة عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس .// انتهى //09:55ت م