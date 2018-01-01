الرياض 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسعقدت المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مؤخراً، اجتماعها الـ 15 في مدينة الرياض.وأكد رئيس المجموعة الاستشارية مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - للسياحة - المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عبدالله بن سلمان الجهني أن صناعة الاجتماعات صناعة واعدة وأن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تسير بالاتجاه الصحيح في التعامل مع التحديات التي تواجهها، وكذلك بالنسبة للمسارات والمحاور الاستراتيجية التي تم اعتمادها وتصب في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وجعلها منتجا اقتصاديا مسهما في الناتج المحلي، إضافة إلى تحقيق الرؤية الخاصة بهذه الصناعة من ناحية توفير فرص عمل وتقوية الصورة الذهنية للمملكة في المحافل الدولية.وأشار إلى أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تولي اهتمامًا كبيرًا لمشاركة القطاعين العام والخاص في تطوير الأنظمة والإجراءات والخطط التي تعزز من نمو صناعة الاجتماعات في المملكة والنهوض بها لتصبح أكثر إنتاجية وفاعلية.كما تضمن الاجتماع عرضاً مرئياً عن الوضع الراهن والمستقبلي لمقومات صناعة الاجتماعات وخاصة لفنادق الـ 5 و 4 نجوم في الرياض والاستثمارات المستقبلية.من جانبه أضاف المدير التنفيذي للبرنامج المهندس طارق العيسى أن المجموعة الاستشارية استعرضت التطورات في صناعة الاجتماعات بالمملكة خلال الثلاثة أشهر الماضية من عام 2017، وأبرز التحديات وسبل معالجتها، منوهاً إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات والقضايا بهدف تقييم وتطوير أداء البرنامج وفق خططه الاستراتيجية، كما تم استعراض قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للمجموعة وما تم إنجازه منها، وقرارات اجتماع اللجنة الإشرافية، واستعراض التوجهات المستقبلية لصناعة الاجتماعات السعودية، وقواعد وإجراءات إقامة المعارض الخيرية، وتحديث قواعد وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية، ونظام صناعة الاجتماعات السعودي، إلى جانب مناقشة نظام التأشيرات السياحية وتصنيفات مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتصنيفات منشآت ومرافق فعاليات الأعمال، والتوظيف في صناعة الاجتماعات السعودية والاستعدادات للملتقى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض.// انتهى //09:56ت م