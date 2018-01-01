سان خوسيه 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسقالت حكومة كوستاريكا، إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في اقليم واناكاسته على بعد نحو 230 كيلومترا غرب العاصمة سان خوسيه.وقال مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا إينيو كوبيو، إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.وأضاف كوبيو، أن الطائرة اجتازت فحص السلامة منذ قرابة الشهر وحصلت على تصريح بالطيران. وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية في الصباح التي أجبرت الطيارين على تعديل مسار رحلتهما إلا أنهما طارا بأمان إلى بونتا إيسليتا لنقل الركاب المتوجهين إلى سان خوسيه.وذكرت نيتشر إير في بيان أنها تأسف لوقوع الحادث دون شرح السبب. وكانت الرحلة جزءًا من خدمة الطيران العارض الخاصة لعشرين شخصًا باستخدام طائرتين. وكانت الطائرة الأولى تقل عشرة مسافرين وصلوا بسلام إلى سان خوسيه الساعة 11:40 صباحا. وكانت الثانية تقل عشرة مسافرين آخرين وأقلعت بعد 20 دقيقة. وتظهر في مقطع مصور لموقع الحادث تم الحصول عليه من وزارة الأمن في كوستاريكا نيران برتقالية اللون تلتهم كومة من حطام يغطيه السواد في حين تناثرت أجزاء الطائرة في منطقة ذات أشجار كثيفة.// انتهى //10:01ت م