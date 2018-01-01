الدمام 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، انطلاق فعاليات مهرجان " سفاري بقيق " بنسخته الثانية في الــ 24 من الشهر الجاري ، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق ، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة والجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة ، وذلك على طريق بقيق ـ صلاصل بجوار كوبري صلاصل .وأوضح رئيس اللجنة محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي أن العمل جاري بالموقع على قدم وساق لتهيئة موقع المهرجان من البنى التحتية ، مبيناً أن اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بإطلاق المهرجان في نسخته الثانية يؤكد على دعم سموه للمهرجان بشكل خاص والمهرجانات السياحية بشكل عام ، التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع من خلال مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين وتفعيل الفعاليات التراثية الصحراوية.وأشار المتحمي إلى أن مهرجان سفاري بقيق (تراث الصحراء) ستتنوع فعالياته بهذه النسخة للأفضل عن العام الماضي حيث تنوعت الفعاليات بين قرية خاصة للمهرجان وميدان تراثي وسوق شعبي ومسابقة الصيد بالصقور على ظهور الإبل واستعراضات المنافسات التقليدية وسفاري المهرجان على ظهور الإبل والخيل وفنون شعبية ونزل صحراويه .وأستطرد المتحمي بأن هذا العام تم عمل مسرحي يختلف كلياً عن العام الماضي حيث تم التطوير على العمل بعمل صحراوي خاص جداً ، كما تم أضافة حي البادية وسوق الصحراء والطيران الشراعي عبر الصحراء وبطولة ألتقاط الأوتاد وواحة أصدقاء البيئة وخيمة الراوي وخيمة الآثار القديمة .كما سيتم أطلاق عدد من المسابقات على المشاركين مثل مسابقة التصوير الفوتغرافي في الصحراء ومسابقة أفضل منتج يدوي من أعمال السدو ومسابقة الفن التشكيلي لحياة الصحراء ومسابقة قصاص الأثر ومسابقة أجمل خيمة صحراوية ومسابقة أجمل فلكور للفرق المشاركة وأستعراض الخيل العربي الأصيل .من جهة أخرى أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان أن المهرجان نجح في نسخته الأولى ، كما سيصبح أحد المهرجانات الرئيسة بالمملكة ، وذلك بدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية كونه مختلفا عن بقية المهرجانات بالمنطقة خاصة وعلى نواحي المملكة عامة ، مبيناً أن الدور الرئيسي للهيئة هو تأسيس رؤى المهرجان المتخصصة في التراث الصحراوي وحسب مقومات المنطقة.ونوه المهندس البنيان أن المهرجان سيستغل كافة الطاقات الكامنة في بقيق والهجر التابعة لها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي من إقامة المهرجان من خلال الاهتمام بشباب محافظة بقيق من الجنسين وكذلك الحرفيين والأسر المنتجة بالمحافظة ومشاركة أبناء المحافظة في اللجان العاملة بالمهرجان.// انتهى //18:53ت م