عام / أمير الحدود الشمالية : المواطن هو المحور الأساسي للتنمية .. ورضاه عن مستوى الخدمات البلدية المؤشر المعتمد للنجاح
الاثنين 1439/4/14 هـ الموافق 2018/01/01 م واس
رفحاء 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واس
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم ,أحياء وشوارع محافظة رفحاء في جولة ميدانية .
وتجول سموه داخل الأحياء ووقف على بعض المشاريع الجاري تنفيذها، موجهاً سموه رئيس بلدية المحافظة شمام سعيدان الشمري بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي .
ومؤكدا على أهمية تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه المملكة في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين والازدهار والنمو ,وتحسين الخدمات , مؤكدا سموه أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية , مشيرا إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها الاجهزة الحكومية للمواطن هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز .
// انتهى //
18:54ت م