رفحاء 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واس‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم ,أحياء وشوارع محافظة رفحاء في جولة ميدانية .وتجول سموه داخل الأحياء ووقف على بعض المشاريع الجاري تنفيذها، موجهاً سموه رئيس بلدية المحافظة شمام سعيدان الشمري بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي .ومؤكدا على أهمية تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه المملكة في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين والازدهار والنمو ,وتحسين الخدمات , مؤكدا سموه أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية , مشيرا إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها الاجهزة الحكومية للمواطن هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز .// انتهى //18:54ت م