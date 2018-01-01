جيزان ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٩هـ الموافق ٠١ يناير ٢٠١٨م واسأدّى وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية رعشة التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب أحمد بن محمد أحمد غازي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.كما نقل تعازي سمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد "غازي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدّى صلاة الميت محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدد من منسوبي القوات المسلحة ومشايخ ومديرو الجهات الحكومية وجمع كبير من الأهالي.// انتهى //18:57ت م