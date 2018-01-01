عام / وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب غازي
الاثنين 1439/4/14 هـ الموافق 2018/01/01 م واس
جيزان ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٩هـ الموافق ٠١ يناير ٢٠١٨م واس
أدّى وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية رعشة التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب أحمد بن محمد أحمد غازي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.
كما نقل تعازي سمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد "غازي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدّى صلاة الميت محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدد من منسوبي القوات المسلحة ومشايخ ومديرو الجهات الحكومية وجمع كبير من الأهالي.
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18:57ت م