سكاكا 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 1 يناير 2018 م واس ‏عقدت لجنة الفريق الكشفي التطوعي الموحد بمنطقة الجوف اليوم اجتماعها الأول برئاسة وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري بديوان الإمارة .وفي بداية اللقاء أكد وكيل إمارة الجوف اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بهذه اللجنة وأهمية أن تكون النشاطات الكشفية بالمنطقة تحت مظلة الفريق الكشفي التطوعي الموحد لتنسيق الجهود وتكاملها بين الجهات المختلفة لتغطية الأعمال الكشفية في المنطقة وتنظيمها وتدريب العاملين في المجالات الكشفية وتأهيلهم واستثمارها على الوجه الأمثل ، مشيراً إلى أن الفعاليات الكثيرة بالمنطقة تحتاج لخدمات الكشافة ومنها أعمال الحج والبرامج الاجتماعية والمهرجانات المختلفة .بعد ذلك ناقش الدكتور الشمري مع مديري الجهات الحكومية المشاركة عددا من الموضوعات ، كما استمع الى الآراء والمقترحات المقدمة .وأقرت اللجنة " اعتماد مقر مكتب الفريق الكشفي التطوعي الموحد داخل إمارة المنطقة ، تسمية رئيس اللجة التنفيذية مدير عام الإدارة المحلية بوكالة الإمارة للشؤون التنموية ، اعتماد القائد الكشفي لإدارة تعليم الجوف كمقرر للجنة ، إضافة القائد الكشفي لتعليم القريات كأحد أعضاء اللجنة التنفيذية ، إضافة الأمين التنفيذي لمجلس شباب الجوف كعضو في لجنة الفريق الكشفي التطوعي ، إضافة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كعضو في لجنة الفريق الكشفي التطوعي ، تكليف الغرفة التجارية الصناعية بإجراء مسابقة للجمهور لتصميم أفضل شعار للفريق الكشفي التطوعي وتخصيص جائزة مالية للفائز ، العمل على إنشاء موقع الكتروني للفريق الكشفي التطوعي الموحد بمنطقة الجوف ، تكليف مدير مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف لعمل دراسة لمبادرة تطوير العمل التطوعي بالمنطقة يشمل جميع الأنشطة التطوعيةوعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم ".وفي نهاية الاجتماع أكد وكيل الإمارة ضرورة العمل كفريق واحد لتكوين هذا الفريق بما يحقق التطلعات .// انتهى //19:08ت م