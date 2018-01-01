محايل 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واستنطلق الخميس المقبل منافسات دورة بارق الشتوية الخامسة التي تنظمها البلدية ويجمع لقاء الإفتتاح للدورة بين فريقي الأنتصار من الكدس و الوداد من رجال ألمع وذلك على أرض ملعب المركز الحضاري .وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية بارق أحمد البارقي أن عدد الفرق المشاركة بلغ 48 فريقآ قسمت إلى ثلاثة مستويات كل مستوى يضم 16 فريقا ثم قسمت إلى 16 مجموعة كل مجموعة تضم 3 فرق يتأهل الأول و الثاني بعد الدور التمهيدي للدور الثاني ، الذي يضم 32 فريقآ .وأفاد أن الدورة شهدت خلال الأعوام الماضية مشاركات العديد من الفرق التي شاركت من داخل المحافظة وخارجها ، وحضيت بمتابعة جماهيرية كبيرة .// انتهى //19:10ت م