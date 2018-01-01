محايل 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسرأس محافظ بارق رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة مفرح بن زايد البناوي الإجتماع الذي عقد بمقر المحافظة أمس, بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، لمناقشة فعاليات "مهرجان الوفاء" الشتوي، الذي سينطلق برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، الخميس المقبل .وأشاد المحافظ في بداية الاجتماع بالجهود الأمنية التي بذلها رجال الأمن خلال المهرجان الماضي, مشددا على أهمية مشاركة الجهات الحكومية خلال فعاليات المهرجان، مؤكداً أن الإدارات الحكومية ستشارك خلال هذا المهرجان بمعارض توعوية .وأفاد المحافظ إلى أنه أعتمدت 26 فعالية متنوعة، مشيرا إلى أن المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات والمحاضرات الدينية والندوات والأمسيات الشعرية ، وسباق اختراق الضاحية ، والتصوير الفوتوغرافي ، والفنون التشكيلية ،موضحاً أن المهرجان .// انتهى //19:14ت م