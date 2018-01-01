جيزان ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٩هـ الموافق ٠١ يناير ٢٠١٨م واسأدّى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع قرية أبو السلع بمحافظة صبيا ، صلاة الميت على الشهيد العريف ماجد بن موسى موكلي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لوالد وأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.حضر الصلاة محافظ صبيا المكلف منصور بن زيد الداوود وعدد من منسوبي القوات المسلحة ومشايخ ومديري الجهات الحكومية وجمع كبير من الاهالي.// انتهى //19:39ت م