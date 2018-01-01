الباحة 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بني حسن والمندق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض ، جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد ، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.فيما غطى الضباب مدينة الباحة وعقبة الملك فهد وبني حسن والمندق وبلجرشي والطرقات الرئيسية في المنطقة.ودعت الجهات ذات العلاقة قائدي المركبات إلى توخي الحذر في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من الأمطار والضباب التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.// انتهى //19:54ت م