إسلام آباد 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسدانت باكستان بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان مؤخرًا بما في ذلك الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد ومقاطعة بلخ شمالي البلاد، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم، أن باكستان شعرت بالحزن لسقوط العديد من الضحايا الأبرياء في أفغانستان، وتتقدم بالتعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأضاف البيان أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهر، وتؤكد من جديد التزامها الراسخ بمواصلة الجهود والتعاون من أجل القضاء على هذا الخطر، والوقوف تضامنًا مع حكومة أفغانستان وشعبها في مكافحة الإرهاب ، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين دول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب .// انتهى //20:17ت م