الرياض 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسنفذت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية " 55494 " جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ، وذلك للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام " 43785 " منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة " 11709 " منشأة , مشيراً إلى أن الحملات ضبطت " 8865 " مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، لافتًا النظر إلى أن مخالفات التوطين بلغت " 2241 " مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث " 5233 " مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة.وأفاد أبا الخيل أن عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها بلغت " 1291 " مخالفة من إجمالي المخالفات، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات " 7331 " إنذاراً , داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.يُذكر أن المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى " متعددة الأقسام "، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل .من جهته؛ قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " حزمة من الخدمات دعمًا للمرأة العاملة عبر برنامج لحضانة الأطفال وآخر لدعم المواصلات، مما يسهم بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.// انتهى //20:42ت م