بيشة 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بمكتبه، اليوم , الأمين العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة " رأفة " المهندس علي الشهراني .وقدم المهندس الشهراني خلال اللقاء نبذة عن أنشطة وبرامج جمعية " رأفة " لرعاية الأيتام وأبرز إنجازاتها والخطط المستقبلية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام بالمحافظة , مشيرًا إلى أن الجمعية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجامعة في مجالات التدريب التربوي والمهني والبحث العلمي.وأشاد الدكتور نقادي من جهته باهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة الغالية وتوجيهاتها الدائمة برعاية الأيتام والعناية بهم , مؤكداً أن جامعة بيشة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات الخيرية وبناء شراكات استراتيجية انطلاقًا من المسؤوليات المجتمعية لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخيري.// انتهى //21:38ت م